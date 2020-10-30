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30.10.2020 10:56

До конца года КРДВ заключит первые контракты на строительство промпарка в Чите

Текст: Инесса Доценко
Строительство в Чите промышленного парка "Кадалинский", который входит в территорию опережающего развития "Забайкалье", планируют завершить в 2023 году. Реализацию крупного проекта обсудили представители Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

С тем, как выглядит будущая строительная площадка, делегация сотрудников корпорации познакомилась во время рабочей поездки в Забайкальский край.

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- Для разработки чертежей, чтобы до деталей обозначить схемы присоединения к энергетическим сетям, примыкания автодорог к промучасткам, жилью и различным социальным объектам, нам нужно было своими глазами посмотреть на территорию, - пояснил генеральный директор корпорации Дмитрий Тетенькин. - На создание инфраструктуры парка планируем потратить более 700 миллионов рублей. Также рассматриваем возможность применения опыта КРДВ по сооружению административных зданий, которые мы строим для резидентов на инвестиционных площадках ТОР. Это позволит сэкономить средства, сократить ресурсы.

Курирующий создание "Кадалинского" зампред правительства Забайкальского края Михаил Чуркин добавил, что уже подписан план-график.

- Первый этап работы над проектом предусматривает планировку территории, создание инфраструктуры и строительство зданий. Здания будут сдавать в аренду инвесторам по льготным ставкам, - сказал он, подчеркнув, что особое внимание при этом планируют уделять бизнесу в сфере информационных технологий.

Сейчас идет процесс передачи участка под сооружение парка в собственность Корпорации развития Дальнего Востока. Заключить контракты на возведение первой очереди ведомство намерено до конца года. При этом будет рассмотрена и возможность жилищного строительства.

- Потребность в сооружении жилищной инфраструктуры в краевой столице есть, важно продумать все для дальнейшего последовательного возведения жилья на территории промышленного парка, - заявил губернатор Александр Осипов.

Кстати

Забайкальский край по итогам первых шести месяцев этого года стал лидером в ДФО по приросту инвестиций. Основной прирост произошел благодаря созданию ТОР "Забайкалье" летом 2019 года. За год резиденты вложили в проекты более 19 миллиардов рублей.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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