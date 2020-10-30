Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на шесть километров

На Камчатке вулкан Карымский в пятницу днем выбросил пепел на высоту до шести километров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый шлейф распространился на 24 километра к северо-востоку от исполина.

Карымскому присвоен один из самых высоких - "оранжевый" - код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.