Полсотни белых медведей собрались на пир рядом с чукотским селом

Около 50 белых медведей собрались неподалеку от чукотского села Рыркайпий из-за выбросившегося на берег кита.

- Дня три назад там было 46 медведей, и их число прибавляется, - пояснила РИА Новости руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.

Пока конфликтов между животными и людьми нет. Медведи к населенному пункту не подходят.

В свою очередь губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram тоже отметил, что обстановка в селе находится под контролем. Каждый день "Медвежий патруль" совершает обход Рыркайпий, а также запускает квадрокоптер. Для организации создан запас горючего и куплены свето-шумовые сигналы.

Так как многие населенные пункты Чукотки остаются открытыми для хищников, в правительстве региона создадут "Центр белого медведя". Его сотрудники будут организовывать безопасность в селах и информировать местных жителей.