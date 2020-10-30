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30.10.2020 05:45
Рубрика: Общество

Полсотни белых медведей собрались на пир рядом с чукотским селом

Текст: Юлия Гарднер

Около 50 белых медведей собрались неподалеку от чукотского села Рыркайпий из-за выбросившегося на берег кита.

- Дня три назад там было 46 медведей, и их число прибавляется, - пояснила РИА Новости руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.

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Пока конфликтов между животными и людьми нет. Медведи к населенному пункту не подходят.

В свою очередь губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram тоже отметил, что обстановка в селе находится под контролем. Каждый день "Медвежий патруль" совершает обход Рыркайпий, а также запускает квадрокоптер. Для организации создан запас горючего и куплены свето-шумовые сигналы.

Так как многие населенные пункты Чукотки остаются открытыми для хищников, в правительстве региона создадут "Центр белого медведя". Его сотрудники будут организовывать безопасность в селах и информировать местных жителей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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