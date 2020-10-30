Потери бюджета Приморья из-за COVID-19 составят 12,8 млрд рублей

Из-за пандемии коронавируса приморский бюджет в 2020 году не досчитается 12,8 миллиардов рублей доходов. Такая информация прозвучала на расширенном заседании регионального правительства, где обсуждали направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, к настоящему моменту потери доходов уже составили около 10 миллиардов. При этом Приморью удалось получить федеральную дотацию для компенсации снижения доходов.

"В сложный период мы получили из федерального бюджета дополнительно 3,1 миллиарда рублей, нам компенсировали часть потерь. В ноябре будет распределяться последний транш", - сказал глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, социально значимые расходы не были сокращены, не планируется сокращать их и в ближайшие годы.