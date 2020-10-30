Потери бюджета Приморья из-за COVID-19 составят 12,8 млрд рублей

Новости

Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков" 07:31
Выявлен новый странный симптом коронавируса 07:23
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом 07:13
США признали неэффективность системы обороны перед гиперзвуковым оружием 06:51
Twitter отчитался о спаде чистой прибыли и росте пользователей за квартал 06:30
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 06:19
Прокурор Франции рассказал о вещах, найденных у напавшего на церковь в Ницце 06:17
Эпидемиолог рассказала, когда начнется стабилизация ситуации с COVID-19 05:34
Трамп встретился с ликвидировавшими аль-Багдади спецназовцами 05:09
Spotify назвал запуск в России самым успешным в истории сервиса 05:04
Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения в церкви Ниццы 04:46
Назван основной источник распространения коронавируса 04:06
В Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19 03:45
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю 03:25
Прокурор озвучил новые подробности трагедии в соборе в Ницце 02:16
Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США 02:13
Почтовая служба США обработала и доставила рекордные 122 млн бюллетеней 01:51
В ЕС назвали нежелательными перемещения между странами сообщества 01:27
Число жертв тропического шторма "Зета" в США возросло до шести 01:16
С прилавков магазинов Walmart в США убрали оружие 01:03
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи 01:02
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь 00:25
В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 07:26
Рубрика: Власть

Потери бюджета Приморья из-за COVID-19 составят 12,8 млрд рублей

Текст: Анна Бондаренко

Из-за пандемии коронавируса приморский бюджет в 2020 году не досчитается 12,8 миллиардов рублей доходов. Такая информация прозвучала на расширенном заседании регионального правительства, где обсуждали направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года.

Как региональные бюджеты компенсируют потери из-за коронакризиса

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, к настоящему моменту потери доходов уже составили около 10 миллиардов. При этом Приморью удалось получить федеральную дотацию для компенсации снижения доходов.

"В сложный период мы получили из федерального бюджета дополнительно 3,1 миллиарда рублей, нам компенсировали часть потерь. В ноябре будет распределяться последний транш", - сказал глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, социально значимые расходы не были сокращены, не планируется сокращать их и в ближайшие годы.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Выявлен новый странный симптом коронавируса
Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье