Приморье получит 72 млн рублей на лекарства от COVID-19

В конце ноября в лечебные учреждения Приморья поступят бесплатные лекарства для пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся дома. На эти цели край получит 72 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства края.

Приморский минздрав уже начал закупочные процедуры по приобретению медикаментов для амбулаторных больных. По обещанию министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, их проведут в кратчайшее время.

"Уже определены ответственные лица, началась работа с поставщиками. Надеемся, что в течение 2-3 недель в крае начнут в полном объеме обеспечивать амбулаторную помощь лекарственными препаратами", - сказала она.

Решение о предоставлении федеральных средств на обеспечение бесплатными лекарствами людей, которые лечатся от коронавируса дома, было принято российским президентом 28 октября на совещании с членами кабинета министров. Кроме того, на минувшей неделе власти региона уже направили 12 миллионов рублей на приобретение препаратов для лечения амбулаторных больных. Закупка уже идет, договора подписаны и частично начаты поставки. Как пояснили в минздраве, лекарства больным будут выдавать терапевты.

Приморцев с подтвержденным COVID-19 с каждым днем становится все больше. Так, за минувшие сутки в крае был поставлен новый антирекорд - выявлено 192 новых случая COVID-19. Общее количество превысило 15 тысяч человек.