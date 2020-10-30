Ученые ДВФУ: Коронавирус может атаковать красный костный мозг

Специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с российскими и японскими коллегами провели исследования, связанные с воздействием коронавируса на организм человека, сообщает пресс-служба вуза.

Исследования касались возможности повреждения вирусом эритроцитов - красных кровяных телец, отвечающих за перенос гемоглобина и связанного с ним кислорода. Результаты опубликованы в журнале Archiv EuroMedica.

Как поясняют ученые, преждевременный распад эритроцитов - первичная реакция на вирус SARS-CoV-2. Пациент может заподозрить патологию, почувствовав привкус железа. Погибшие эритроциты способны поражать нейроны мозга, сосудов, внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. В тяжелых случаях органы даже могут оказаться работать. Именно поэтому не всегда помогают аппараты ИВЛ - кислород некому транспортировать.

В группе риска находятся все, у кого понижен гемоглобин - пожилые люди, гипертоники, люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, беременные женщины, ВИЧ-инфицированные и онкобольные.

Ученые предполагают, что главной целью вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих клеток в кровь.

"Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов были найдены мегакариоциты - очень крупные клетки костного мозга. В норме они становятся источниками тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови, но при COVID-19 сгущают кровь в сосудах без необходимости", - объясняет профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева.

Она отметила, что фиброз легких - самое очевидное проявление COVID-19, но поскольку его вызывают "выброшенные" в кровь мегакариоциты, аналогичные явления могут происходить в тканях других органов - печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы.

Помимо этого, COVID-19 приводит к исчезновению в селезенке клеток белой пульпы - ткани, где созревают клетки иммунитета, Т-клетки, и B-лимфоциты, отвечающие за инфекционный иммунитет. Именно поэтому вторичные инфекции на фоне коронавируса так опасны - организму нечем защищаться.

Ученые продолжают исследования, и на следующем их этапе они сосредоточатся на межклеточных связях, чтобы понять, какие клетки организма при тяжелом течении заболевания нужно стимулировать.