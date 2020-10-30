В автобусах Благовещенска появятся боксы с защитными масками

С 30 октября в муниципальных автобусах Благовещенска начали устанавливать боксы с медицинскими масками. В пятницу маски появятся на одном маршруте, а все автобусы оборудуют в течение недели.

"Такое решение принято для того чтобы помочь людям соблюдать масочный режим в общественном транспорте, где трудно обеспечить социальную дистанцию, особенно в часы пик", - приводит пресс-служба администрации города слова мэра Олега Имамеева.

Маски для пассажиров предоставили местные предприниматели. Градоначальник поручил проработать вопрос с частными перевозчиками об установки подобных боксов.

Всего в Амурской области выявлено 6331 случай заболевания коронавирусом. 5456 пациентов выздоровели, 61 человек скончался.