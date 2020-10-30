В Бурятии до декабря продлили ограничения по коронавирусу

В Бурятии из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили ограничения до 30 ноября включительно.

Под запретом остается проведение всех массовых мероприятий. Для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен режим самоизоляции. Сохраняется повсеместный масочный режим, сообщает пресс-служба правительства республики.

Кафе и рестораны могут работать только до 22 часов и при условии рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей).

"Работодателям рекомендовано перевести 30 процентов сотрудников на удаленный режим. Чтобы избежать массового скопления рабочих в общественном транспорте и помещениях, предприятия организовывают гибкий рабочий график", - отмечается в сообщении.

Жителям не рекомендуют выезжать в другие страны и в эпидемически неблагополучные регионы.