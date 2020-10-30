В нацпарке Приморья впервые сняли на видео семейные объятия леопардов

Одна из фотоловушек, расположенных в национальном парке "Земля леопарда", запечатлела трогательный момент семейных объятий самки дальневосточного леопарда и ее детеныша. Раньше подобные моменты на видео не попадали, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Мы наблюдаем, как мать вылизывает мордочку котенку. Это так называемый груминг - проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях, - рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, отметив, что маленькому хищнику около полугода, и таком возрасте они еще держатся рядом с родительницей. - Скорее всего, семью удалось зафиксировать на родильном участке, где этот малыш появился на свет и теперь познает мир", - предположила она.

Согласно наблюдениям, самки находятся рядом со своими детенышами примерно первые полтора года, они ищут им убежища, учат охотиться, приносят еду. Самец в "воспитании" малышей не участвует.

Справка "РГ"

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что почти в полтора раза больше площади Москвы.