В Приморье более сотни воспитанников кадетского училища переболели COVID-19

Свыше ста воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища переболели коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Приморье Ольгу Романову.

12 человек до сих пор проходят лечение в стационарном лечебном учреждении.

-Завтра заканчивается период обсервации для тех, кто контактировал с заболевшими, - сказала Романова.

Заболевшие воспитанники училища были госпитализированы в инфекционные отделения Владивостокской больницы №2 и госпиталя Тихоокеанского флота.

В связи с этим, по словам Романовой, принято решение направить обращение в адрес министерства обороны РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с просьбой изучить вопрос об открытии педиатрического отделения в госпитале ТОФ.

"Считаю, что из каждой ситуации надо извлекать уроки. Подобное решение принять необходимо для того, чтобы быть готовыми осуществлять полный комплекс мер по охране здоровья и оказанию медицинской помощи несовершеннолетним", - цитирует ее слова агентство.

Справка "РГ"

Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году и является филиалом Нахимовского военно-морского училища. Оно размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем имени Семена Осиповича Макарова. По данным на сайте училища, в кадетском училище обучаются 560 воспитанников.