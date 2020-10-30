В Приморье из-за COVID-19 на месяц отложили плановые госпитализации

В Приморье из-за роста количества случаев COVID-19, внебольничных пневмоний и ОРВИ, в трех медицинских учреждениях края на четыре недели приостановлена плановая госпитализация. Однако, решение о полном прекращении оказания плановой помощи пока не принято, сообщает пресс-служба правительства края.

По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, плановую госпитализацию пока не проводят Краевая клиническая больница №1, Владивостокские клинические больницы №1 и №2.

"Связано это с тем, что зафиксирован коронавирус у пациентов Артемовской городской больницы №1. Чтобы предотвратить распространение внутрибольничного инфицирования персонала и пациентов, Артемовская горбольница закрыта на прием на две недели. Потоки пациентов из Артема, Надеждинского и Шкотовского районов перераспределены в ведущие медучреждения Владивостока. Нам очень важно сохранить качество и доступность экстренной помощи при жизнеугрожающих состояниях - инсультах, инфарктах, травмах, хирургических патологиях", - пояснила Анастасия Худченко.

Она отметила, что если ситуация будет складываться благополучно, через четыре недели эти больницы снова начнут плановые госпитализации.

Кроме того, сейчас на рассмотрении краевого минздрава находится вопрос о приостановке проведения диспансеризации и профилактических осмотров в поликлиниках Приморья, поскольку все силы брошены на помощь пациентам с пневмониями и COVID-19. По словам главы ведомства, решение будет принято в течение двух дней.

За минувшие сутки в крае был поставлен новый антирекорд - выявлено 192 новых случая COVID-19. Общее количество пострадавших превысило 15 тысяч человек.