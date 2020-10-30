В Забайкалье проверят смерть женщины, лечившейся от COVID-19 дома

Министерство здравоохранения начало служебную проверку из-за смерти женщины от коронавируса.

Ранее, жительница Читы записала видеообращение, в котором рассказала, что лечится от COVID-19 на дому и долго ждет приезд врачей. Ее госпитализировали 28 октября, но на следующий день пенсионерка умерла. Минздрав проверит действия врачей, ответственных за организацию помощи пациентки, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки вирус выявлен у 229 человек. Всего зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения.