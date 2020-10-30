Жителей Чукотки станут тестировать на COVID-19 на работе

Жителей Чукотки, которые не имеют симптомов коронавируса, будут тестировать на эту инфекцию по заявке работодателей на рабочих местах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб, процедура меняется с сегодняшнего дня. Делается это, чтобы не допустить массового скопления людей в больницах.

Процедура будет бесплатной. Руководители предприятий просто должны будт направить заявку в адрес медучреждения.

По последним данным, в округе в общей сложности коронавирус диагностирован 237 людям, 214 из них выздоровели, трое скончались.