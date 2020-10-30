Жители Приморья попытались продать иностранцу шкуру тигра

В Приморском крае задержаны двое жителей Дальнереченского района, которые хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра.

Мужчины предложили купить у них не только шкуру, но и другие части редкого хищника за 700 тысяч рублей. Они спрятали товар в печь заброшенной котельной, чтобы потом передать иностранному покупателю. После получения денег их задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добычи и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ (часть третья статьи 258.1 УК РФ). В ближайшее время злоумышленникам выберут меру пресечения, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.