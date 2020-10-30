Андрей Саносян: "Нижегородцы производят уникальную продукцию"

А кто покупает нижегородское? На этот вопрос в рамках стрим-марафона "Планы на завтра" отвечали участники видеоконференции, организованной Нижегородским филиалом "Российской газеты": заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, директор департамента по работе с партнерскими организациями ТПП Нижегородской области Наталья Щукина и бизнесмен Сергей Измайлов, генеральный директор ООО "Форвард" и руководитель направления стратегического развития компании "Фабрика композитов".

Программа "Покупай нижегородское" работает в регионе давно и дает ощутимый результат для производителей пищевых продуктов, как и аналогичные программы во многих регионах страны. По словам Андрей Саносяна, здесь трудно придумать что-то принципиально новое, но есть свои тонкости того, как обеспечить серьезное присутствие местных продуктов на полках торговых сетей, договориться с крупными сетями об экономически комфортном входе наших товаров.

- В отношении непродовольственной продукции нашу политику можно назвать аккуратным, в рамках существующего законодательства, "лоббированием" интересов нижегородских предприятий, - рассказал заместитель губернатора. - Речь, конечно, не о лоббировании в прямом смысле слова, а об информировании предприятий и поставщиков о возможности кооперации. Мы стараемся сделать так, чтобы те, кто приходит на нашу территорию со своими проектами, искали и находили поставщиков для своих нужд именно в регионе присутствия. Если, например, реализуется инвестпроект по организации тепличного комплекса, то стекла, металлический профиль, бетон и так далее хорошо бы для него закупать здесь. Мы создаем для этого условия, предоставляем информацию. Все решения остаются за компанией.

Одним из главных инструментов проведения политики "аккуратного лоббирования" стали "Дни поставщика", на которых инвестор знакомится с нижегородскими производители той продукции, что потребуется для реализации инвестпроекта. Региональный Минпром проводит их на площадке Торгово-промышленной палаты. По словам директора департамента по работе с партнерскими организациями ТПП Нижегородской области Натальи Щукиной, кроме "Дней поставщика" у них проводятся и более привычные мероприятия: выставки продукции отдельного производителя, на которых предприятие или группа компаний представляет все, что производит.

- Среди участников бывают достаточно специфические организации, - рассказала Наталья Щукина. - Например, в прошлом году мы проводили выставку продукции учреждений ФСИН, расположенных в области. Результат был очень положительный: заключили контракты на производство контейнеров для ЖКХ, спецодежды, кстати, очень качественной. К сожалению в этом году по понятным причинам такая выставка не состоялась.

Пример того, как нижегородские компании могут, сотрудничая, помогать друг-другу, привел Сергей Измайлов, гендиректор ООО "Форвард", производящего хорошо известные "Кванториумы" - машины, везущие знания, - на шасси автомобилей Горьковского автозавода.

- Сотрудничая с ГАЗом я понял, что горьковско-нижегородская инженерная школа жива и развивается, - сказал Сергей Измайлов. - Если сегодня зайти в любой из наших двух конструкторских отделов, то можно увидеть горящие глаза молодых - до 30 лет - конструкторов. Горящие потому что то, что мы делаем, сразу идет в работу. Не в корзину, не под сукно, а на улицы и дороги страны: конструкторы нарисовали, заказчик утвердил и через недолгий срок все уже есть "в железе". Хотя правильнее сказать - в композите, потому что кузова, которые мы строим для своих машин имеют во многом такое происхождение. И это итог взаимодействия и сотрудничества двух наших компаний.

Компании производят не только "Кванториумы" и медицинские комплексы, которые могут добраться до самых отдаленных уголков России. Участвуют в разработке и производстве новых трамваев и троллейбусов, а также разработали и производят, в кооперации с еще одной нижегородской компанией - "Ариадна", уникальный ледовый комбайн полного цикла для подготовки искусственного льда как на закрытых, так и на открытых ледовых аренах, - машину, полезную и для профессионального спорта и для районных ФОКов. Комбайн уже купили Татарстан, Якутия, Челябинск, Марий Эл. Есть заказы из других регионов, а вот из Нижегородской области - нет.

- Есть уникальные товары, производящиеся только в Нижегородской области, здесь большие традиции в различных отраслях. Сейчас мы разрабатываем механизмы, как помочь в распространении уникальной продукции. Так что, ждите в гости, скоро приедем, - резюмировал встречу Андрей Саносян.

Материал подготовлен в сотрудничестве с ООО "Форвард"