Бизнесмена из Дзержинска оштрафовали за дискотеку в ночном клубе

За проведение дискотеки в ночном клубе индивидуальный предприниматель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Дзержинский городской суд.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Дискотека состоялась 20 октября в 01:00. В то же время в регионе действуют ограничения, внесенные указом губернатора о режиме повышенной готовности.

В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. На суде бизнесмен свою вину полностью признала. Судья признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа. Постановление в законную силу пока не вступило.