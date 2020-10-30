Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила Самару

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, которая в эти дни находится в регионе с рабочим визитом. Они обсудили ход работ по реконструкции Фабрики-кухни для принятия совместных решений.

Напомним, что создание филиала одного из самых значимых музеев России и мира стало возможным благодаря активности губернатора региона и инициативе общественников. Самарский филиал станет первым региональным филиалом государственной галереи.

На данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации, ведутся работы по усилению каркаса здания: колонн, балок и перекрытий. Кроме того, специалисты сейчас восстанавливают и укрепляют оконные и дверные проемы, реставрируют парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начата работа по изготовлению постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду - прокладываются временные коммуникации и создается тепловой контур по периметру. Работы идут в соответствии с графиком.

-Здание все больше и больше приобретает тот характер, который был присущ ему изначально, - отметила Зельфира Трегулова. - Я уезжаю из Самары с уверенностью, что этот масштабнейший в стране проект по созданию крупнейшего филиала национального искусства в регионе - в климате максимального благоприятствования и поддержки.

Дмитрий Азаров выразил признательность Зельфире Трегуловой за деятельное участие в реализации проекта по созданию филиала Третьяковки в Самарской области, а также отметил:

- Я хочу вас поблагодарить за сподвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад.

Также Зельфира Трегулова поделилась с главой региона впечатлениями от выставки "Передвижники: образ эпохи", которая открылась в Самарском областном художественном музее. Выставка - это очередной совместный проект 63-го региона и государственной галереи, благодаря которому жители губернии смогут познакомиться с работами художников Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Николая Ярошенко, Василия Поленова.

- Выставка составлена на половину из картин, входящих в основную экспозицию Третьяковки, а с другой стороны включили очень ранние, малоизвестные работы очень крупных художников, - рассказала Зельфира Трегулова. - Эта выставка должна заинтересовать всех, тем более, что получился не совсем ортодоксальный взгляд на искусство передвижников, которое вновь становится актуальным.

Также руководитель галереи рассказала, что осмотрела выставку "Стихии Анны Голубкиной", которая с сентября работает на площадке музея Модерна. Анна Голубкина - один из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века. Помимо отливов в материале, на выставке экспонируются уникальные произведения из мрамора, камеи из слоновой кости и морской раковины.

Музей Голубкиной входит в состав Третьяковской галереи и является наиболее полным собранием её произведений. Многие работы, которые выставлены в Самаре, впервые за 70 лет выставляются вне столичных музеев: последний раз их вывозили из Третьяковки во время эвакуации в годы войны.

Зельфира Трегулова рассказала, что после знакомства с экспозицией выставки она пообщалась с представителями местного бизнес-сообщества, презентовала им проекты самарского филиала Третьяковской галерею. И некоторые из бизнесменов выразили готовность сотрудничать. К примеру, самарская компания, которая является разработчиком уникальных систем видеонаблюдения, предложила свою помощь при организации системы безопасности в филиале музея.

Комментарий

Зельфира Трегулова, генеральный директор государственной Третьяковской галереи:

- Это шаг к формированию пула друзей филиала Третьяковской галереи. Мы общались о том, что планируем сделать, и нам бы хотелось, чтобы бизнес-сообщество Самары нас поддерживало. Не секрет, что большое количество программ, которые мы реализуем, например, открытие корабля толерантности на фестивале "ВолгаФест" или выставка Голубкиной, сделаны на частные деньги.