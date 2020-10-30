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Рубрика: Власть

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила Самару

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, которая в эти дни находится в регионе с рабочим визитом. Они обсудили ход работ по реконструкции Фабрики-кухни для принятия совместных решений.

Напомним, что создание филиала одного из самых значимых музеев России и мира стало возможным благодаря активности губернатора региона и инициативе общественников. Самарский филиал станет первым региональным филиалом государственной галереи.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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На данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации, ведутся работы по усилению каркаса здания: колонн, балок и перекрытий. Кроме того, специалисты сейчас восстанавливают и укрепляют оконные и дверные проемы, реставрируют парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начата работа по изготовлению постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду - прокладываются временные коммуникации и создается тепловой контур по периметру. Работы идут в соответствии с графиком.

-Здание все больше и больше приобретает тот характер, который был присущ ему изначально, - отметила Зельфира Трегулова. - Я уезжаю из Самары с уверенностью, что этот масштабнейший в стране проект по созданию крупнейшего филиала национального искусства в регионе - в климате максимального благоприятствования и поддержки.

Дмитрий Азаров выразил признательность Зельфире Трегуловой за деятельное участие в реализации проекта по созданию филиала Третьяковки в Самарской области, а также отметил:

- Я хочу вас поблагодарить за сподвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад.

Также Зельфира Трегулова поделилась с главой региона впечатлениями от выставки "Передвижники: образ эпохи", которая открылась в Самарском областном художественном музее. Выставка - это очередной совместный проект 63-го региона и государственной галереи, благодаря которому жители губернии смогут познакомиться с работами художников Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Николая Ярошенко, Василия Поленова.

- Выставка составлена на половину из картин, входящих в основную экспозицию Третьяковки, а с другой стороны включили очень ранние, малоизвестные работы очень крупных художников, - рассказала Зельфира Трегулова. - Эта выставка должна заинтересовать всех, тем более, что получился не совсем ортодоксальный взгляд на искусство передвижников, которое вновь становится актуальным.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Также руководитель галереи рассказала, что осмотрела выставку "Стихии Анны Голубкиной", которая с сентября работает на площадке музея Модерна. Анна Голубкина - один из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века. Помимо отливов в материале, на выставке экспонируются уникальные произведения из мрамора, камеи из слоновой кости и морской раковины.

Музей Голубкиной входит в состав Третьяковской галереи и является наиболее полным собранием её произведений. Многие работы, которые выставлены в Самаре, впервые за 70 лет выставляются вне столичных музеев: последний раз их вывозили из Третьяковки во время эвакуации в годы войны.

Зельфира Трегулова рассказала, что после знакомства с экспозицией выставки она пообщалась с представителями местного бизнес-сообщества, презентовала им проекты самарского филиала Третьяковской галерею. И некоторые из бизнесменов выразили готовность сотрудничать. К примеру, самарская компания, которая является разработчиком уникальных систем видеонаблюдения, предложила свою помощь при организации системы безопасности в филиале музея.

Комментарий

Зельфира Трегулова, генеральный директор государственной Третьяковской галереи:

- Это шаг к формированию пула друзей филиала Третьяковской галереи. Мы общались о том, что планируем сделать, и нам бы хотелось, чтобы бизнес-сообщество Самары нас поддерживало. Не секрет, что большое количество программ, которые мы реализуем, например, открытие корабля толерантности на фестивале "ВолгаФест" или выставка Голубкиной, сделаны на частные деньги.

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