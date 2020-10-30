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30.10.2020 12:30
Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил проверить пермский приют, где умер пенсионер

Текст: Константин Бахарев

В Перми после указания главы СК РФ возбуждены уголовные дела по фактам нарушений, выявленных в центре пребывания пожилых людей "Добрые руки". Об этом сообщили в краевом СК.

Следователи усмотрели в деятельности работников приюта признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека), также заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, допущенная должностными лицами контролирующих органов).

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Как выяснили следователи, в центре "Добрые руки" находится 12 постояльцев. Руководитель этого приюта организовала уход за ними на условии оплаты своей деятельности. Однако, как стало известно, эти услуги оказывались без медицинских работников и других специалистов. Было установлено, что один из постояльцев приюта скончался, причины его смерти выясняются.

Также свою проверку начала прокуратура Пермского края. Ее проводит прокурор Кировского района Перми, где расположен центр.

Сейчас все постояльцы размещены в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь. Следователи изымают документы, опрашивают свидетелей. Так как местонахождение руководителя центра сейчас неизвестно, она объявлена в розыск.

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