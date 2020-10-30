Марий Эл по поручению Мишустина выделят 679,6 млн рублей на Дом Дружбы народов

Республика Марий Эл получит из федерального бюджета 679,6 миллиона рублей для строительства Дома Дружбы народов. Средства будут выделены в рамках государственной программы "Развитие культуры", сообщили в Министерстве финансов.

На 2021-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 600 миллионов рублей. Еще 76,9 миллиона рублей правительство предоставит в 2023 году.

Потребность региона в финансовой помощи была учтена при формировании поправок к проекту трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы. Решение принято по обращению главы республики Александра Евстифеева к премьер-министру Михаилу Мишустину.