Мостовой переход через реку Сок под Самарой реконструируют раньше срока

Это стало известно во время посещения объекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Контракт на проведение работ по Сокскому мосту был заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы проводятся в два этапа. На первом ведется строительство нового моста через реку Сок длиной 306,74 метров и подходов к нему протяженностью 2,04 километра. В рамках второго этапа специалисты ремонтируют существующий мост и проводят реконструкцию подъездных путей. Работы по обоим этапам ведутся параллельно. По окончании реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом, что позволит организовать четыре полосы для движения. Благодаря этому снизится количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

Изначально завершение строительно-монтажных работ планировалось на октябрь 2022 года. Реконструкция велась ускоренными темпами и с надлежащим качеством, в чем глава региона убедился во время предыдущего визита на объект в мае текущего года. Тогда подрядчик отметил, что в случае выделения дополнительных средств сможет "перебросить" часть работ с 2021 на 2020 год, что позволит завершить реконструкцию раньше срока. Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину подготовить соответствующую заявку о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета. Благодаря тому, что губернатор лично сопровождал заявку, а также тому, что Самарская область зарекомендовала себя как один из лидеров в стране по уровню и темпам дорожного строительства, заявка была одобрена, Правительство РФ выделило дополнительную сумму в размере 500 миллионов рублей на объект.

- Сейчас идет один из главных этапов - это сборка металлического пролетного строения самого мостового перехода. На следующей неделе мы планируем приступить к первому этапу надвижки пролетного строения, - рассказал заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов. - Кроме того, на данный момент из пяти опор моста готовы четыре, в ноябре этого года мы планируем завершить возведение пятой русловой опоры, то есть основные бетонные работы мы закончим до декабря.

Также подрядчик отметил, что все работы, которые можно проводить исключительно в теплое время года, завершены. Это значит, что зимой реконструкция не будет "заморожена", специалисты продолжат реализацию проекта.

Для того чтобы вести работы ускоренными темпами, подрядчик договорился с заводом-изготовителем пролетного строения применить технологию 3-D моделирования. Это позволит уже на месте, вести минимальный "подгон" при сборке пролетного строения.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

- Мостовой переход через реку Сок относится к социально значимым объектам, поэтому поставил задачу не снижать набранных темпов. Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021, либо январе-феврале 2022. Получится раньше - еще лучше.