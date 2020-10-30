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30.10.2020 15:37
Рубрика: Власть

Мостовой переход через реку Сок под Самарой реконструируют раньше срока

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Это стало известно во время посещения объекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Контракт на проведение работ по Сокскому мосту был заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы проводятся в два этапа. На первом ведется строительство нового моста через реку Сок длиной 306,74 метров и подходов к нему протяженностью 2,04 километра. В рамках второго этапа специалисты ремонтируют существующий мост и проводят реконструкцию подъездных путей. Работы по обоим этапам ведутся параллельно. По окончании реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом, что позволит организовать четыре полосы для движения. Благодаря этому снизится количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Ремонт дорог по нацпроекту в Самарской области идет ускоренными темпами

Изначально завершение строительно-монтажных работ планировалось на октябрь 2022 года. Реконструкция велась ускоренными темпами и с надлежащим качеством, в чем глава региона убедился во время предыдущего визита на объект в мае текущего года. Тогда подрядчик отметил, что в случае выделения дополнительных средств сможет "перебросить" часть работ с 2021 на 2020 год, что позволит завершить реконструкцию раньше срока. Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину подготовить соответствующую заявку о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета. Благодаря тому, что губернатор лично сопровождал заявку, а также тому, что Самарская область зарекомендовала себя как один из лидеров в стране по уровню и темпам дорожного строительства, заявка была одобрена, Правительство РФ выделило дополнительную сумму в размере 500 миллионов рублей на объект.

- Сейчас идет один из главных этапов - это сборка металлического пролетного строения самого мостового перехода. На следующей неделе мы планируем приступить к первому этапу надвижки пролетного строения, - рассказал заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов. - Кроме того, на данный момент из пяти опор моста готовы четыре, в ноябре этого года мы планируем завершить возведение пятой русловой опоры, то есть основные бетонные работы мы закончим до декабря.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Также подрядчик отметил, что все работы, которые можно проводить исключительно в теплое время года, завершены. Это значит, что зимой реконструкция не будет "заморожена", специалисты продолжат реализацию проекта.

Для того чтобы вести работы ускоренными темпами, подрядчик договорился с заводом-изготовителем пролетного строения применить технологию 3-D моделирования. Это позволит уже на месте, вести минимальный "подгон" при сборке пролетного строения.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

- Мостовой переход через реку Сок относится к социально значимым объектам, поэтому поставил задачу не снижать набранных темпов. Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021, либо январе-феврале 2022. Получится раньше - еще лучше.

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