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30.10.2020 18:19

Почему на западе ведут борьбу против хризотиловой промышленности в РФ

Текст: Алина Романова (Оренбург)
На днях губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отмечая выдающиеся успехи предприятий региона, заявил, что экспорт хризотил-асбестового волокна в Китай вырос на 40 процентов благодаря усилиям комбината "Оренбургские минералы". Эта горнодобывающая компания входит в число лидеров отечественной экономики, хотя хризотиловая промышленность в России уже много десятилетий находится под давлением западноевропейских и американских лоббистских организаций, а также некоторых официальных лиц и правительства ЕС. Декларируемая причина - потенциальная "опасность асбеста для здоровья людей". Но так ли это на самом деле? В ситуации разбирались эксперты "РГ".
Россия располагает крупнейшими в мире запасами хризотил-асбеста. Фото: Компания "Оренбургские минералы" Россия располагает крупнейшими в мире запасами хризотил-асбеста. Фото: Компания "Оренбургские минералы"
Россия располагает крупнейшими в мире запасами хризотил-асбеста. Фото: Компания "Оренбургские минералы"

Итак, согласно решению, принятому генеральной ассамблеей Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на 60-й сессии, к регулированию различных видов асбеста применяется дифференцированный подход. Дело в том, что асбест - это торговое название для целого класса природных волокон, различных по своему химическому составу, строению и степени влияния на организм человека. Они делятся на два вида - хризотил (он же серпентинит) и амфиболы (рибекит, антофиллит, амозит, тремолит, актинолит, крокидолит). В составе амфиболового асбеста присутствует железо, благодаря которому волокна этого минерала становятся похожи на твердые иголки и не выводятся из организма человека. Они устойчивы к воздействию кислот, и потому амфиболовый асбест может вызывать серьезные заболевания.

Фото: Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ
Минпромторг РФ поддержит хризотиловую отрасль в Оренбуржье

И совсем иная ситуация - когда речь идет о хризотил-асбесте. Он имеет в своем составе марганец, а не железо. Его волокна мягкие и отлично растворяются макрофагами (клетками, отвечающими за очистку легких от посторонних частиц, микробов и пр.) за короткий период времени, что делает практически невозможным возникновение заболеваний. Использование амфиболового асбеста запрещено во всем мире, а вот для хризотила применяется принцип "контролируемого использования". Из него производят более 300 видов промышленных изделий, в том числе кровельные материалы, фасадные плиты, трубы, тормозные колодки и т.д.

Принцип контролируемого использования реализован на практике на всех предприятиях Российской Федерации. К примеру, в городе Ясном, где работает комбинат "Оренбургские минералы", уровень заболеваемости онкологией существенно ниже, чем в среднем по Оренбургской области и находится в русле общей среднероссийской динамики - которая, кстати, демонстрирует снижение количества больных. Этот комбинат был основан в 60-е годы прошлого столетия, с тех пор здесь была собрана огромная статистика по воздействию хризотила на здоровье людей. Опираясь на эти данные, можно с уверенностью сказать: никакой "эпидемии" страшных болезней, связанных с асбестом, в регионе за эти годы не было. В то же самое время антиасбестовые активисты утверждают обратное - причем на основании той же самой статистики.

Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
Как продукция из хризотил-асбеста поможет сэкономить, не потеряв в качестве

Среди сотрудников "Оренбургских минералов" не было зафиксировано ни одного случая профессионального заболевания, полученного из-за контакта с хризотил-асбестом. Более того - десятки ученых из разных стран мира свидетельствуют о безопасности минерала: как в "сыром" виде, так и в составе готовых изделий. Так, коллектив исследователей во главе с Давидом М. Бернштейном в работе "Биоперсистенция волокон хризотила", собрав данные по воздействию хризотиловых волокон на подопытных животных, утверждает, что хризотил не может вызвать онкологические заболевания, поскольку быстро выводится из легких. Опубликованное в 2019 году крупное индийское исследование состояния здоровья работников хризотиловой отрасли также убедительно доказало - болезней, связанных с минералом, нет.

Сегодня компания "Оренбургские минералы" активно развивается, осваивая отечественный и зарубежный рынки. Страны Юго-Восточной Азии стали постоянными клиентами предприятия - сотни тонн волокна на регулярной основе поставляются зарубежным партнерам. Благодаря комбинату реализуются программы строительства доступного жилья, социальной инфраструктуры и поддержки предпринимательства. Компания входит в топ 200 российских экспортеров по версии издания "Эксперт". Несмотря на все трудности, предприятие растет, наращивает объемы производства и успешно конкурирует с производителями синтетических аналогов. Заметим, что, по "случайному" совпадению, фирмы-конкуренты сконцентрированы в Европе и США...

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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