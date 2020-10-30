Ульяновская область присоединилась к бренду "Сделано в России"

Работы по проекту поддержки действующих и будущих региональных предприятий - экспортеров стартуют с 1 ноября. Договоренность об этом была достигнута между Правительством региона и банком "Открытие" на форуме "Сделано в Ульяновской области".

Ульяновский губернатор Сергей Морозов, выступая на мероприятии, подчеркнул необходимость в условиях пандемии коронавируса заняться активным поиском новых способов повышения объемов зарубежных поставок местной продукции. Он отметил, что такую работу невозможно проводить без участия надежных партнеров.

"На ближайшие три года мы ставим перед собой амбициозные задачи: доля электронной торговли должна составить не менее 20%, число магазинов, использующих электронные каналы продаж, должно быть не менее 70%, количество жителей, покупающих через интернет, - превысить 80%. Не менее чем на 5% необходимо увеличить экспорт товаров через каналы электронной коммерции", - подчеркнул глава региона.

Специалисты бренда "Сделано в России" совместно с банком разработали специальный комплекс мер поддержки для ульяновских экспортеров. Речь идет о широком спектре инструментов - от помощи в продвижении своего бизнес-бренда до финансового регулирования. Проект в Ульяновской области - первый с такой комплексной поддержкой, практика его реализации будет в дальнейшем транслирована на другие субъекты.

"Банк поддерживает компании, предлагающие свои товары и услуги на экспорт или только планирующие выйти на международный рынок. Мы создаем современную технологичную инфраструктуру, предлагаем актуальные продукты и услуги, привлекаем надежных партнеров. Наше сотрудничество с брендом "Сделано в России", включая предложения банка малым и средним предприятиям в виде финансовых инструментов и возможностей продвижения своего бизнеса на внешних рынках, существенно увеличит ценность партнерства с банком для экспортеров", - сказала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Это важный шаг в развитии экспортной деятельности не только для конкретного региона, но и в целом для страны. Мы ожидаем, что наш совместный пилот даст импульс предприятиям из Ульяновской области для наращивания объемов поставок на внешние рынки, а также увеличит узнаваемость отечественных брендов за пределами России", - отметил генеральный директор "Сделано в России" Михаил Садченков.

"Сделано в России" включает международное СМИ, логотип и отраслевые каталоги. В случае участия компаний в проекте и размещения логотипа на своей продукции, рекламных материалах и сайтах, они способствуют узнаваемости отечественных брендов, бизнеса и культуры за пределами РФ. Это дает компаниям и регионам возможность обеспечить коммуникации и равный доступ к качественным презентационным материалам и языковой поддержке.

На сегодняшний день участниками проекта являются 577 компаний, представляющие разные сферы - от производителей продуктов питания и одежды до предприятий, занимающихся инновационной деятельностью и энергетикой.

Напомним, в 2019 году экспортеры Ульяновской области отправили товара за рубеж на сумму более 1 млрд долларов США. В 2020 году по итогам восьми месяцев экспорт составил более 530 млн долларов США. На сегодняшний день активными и конкурентоспособными игроками международного рынка являются более 250 производителей региона. Продукция поставляется в 88 стран мира. Основными партнёрами являются: Казахстан, США, Белоруссия, Дания, Украина, Китай, Конго, Германия, Азербайджан и Армения.

При поддержке регионального центра развития экспорта ульяновские предприниматели могут принять участие в международных выставках и мероприятиях, что даёт дополнительные возможности найти покупателей за пределами страны. Кроме того, сотрудники центра помогут с сертификацией товара и сопровождением экспортных сделок. Также с целью продвижения товаров ульяновских производителей работает экспортный хаб в Чехии.