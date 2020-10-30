Ульяновская область присоединилась к бренду "Сделано в России"

Новости

Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса 14:09
Названы самые популярные пересадочные станции МЦД в столице 14:05
Зрителям запретили критиковать фильм про черных Питера Пэна и Алису 13:48
За границей растет спрос на московский шоколад 13:38
Лукашенко предупредил о возможном применении радикальных мер 13:34
Разовый проезд в метро и в автобусах Петербурга подорожает на 5 рублей 13:33
РПЦ закроет часть монастырей для профилактики коронавируса 13:33
Кремль осудил попытки замаскировать экстремизм религией 13:20
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 13:19
В Челябинске ребенка травмировало упавшее дерево 13:13
В Минске успешно проходят испытания вакцины "Спутник V" 13:09
Акция в День памяти жертв политических репрессий прошла в российских школах 13:06
Вышел трейлер постапокалипсиса Майкла Бэя про COVID "Певчая птица" 13:05
В Ростове назначен новый главный врач горбольницы №20 13:02
Риелторы рассказали, как номер квартиры влияет на ее цену 12:59
Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США 12:57
СК начал проверку после обнаружения ребенка-отшельника в лесу 12:54
Акция "Колокол памяти" прошла в Москве и в других городах России 12:43
Синоптики сообщили о двух рекордах осени в Москве 12:42
Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты 12:38
Apple запустила единую подписку на сервисы. Цена в России 12:34
Москалькова: Государство уважительно относится к жертвам политических репрессий 12:32
В Латвии учителя взбунтовались против дистанционного обучения 12:24
В Москве мошенники не вернули кредит на 7 миллионов рублей 12:11
В День народного единства все парковки на улицах столицы будут бесплатными 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 13:36
Рубрика: Власть

Ульяновская область присоединилась к бренду "Сделано в России"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Работы по проекту поддержки действующих и будущих региональных предприятий - экспортеров стартуют с 1 ноября. Договоренность об этом была достигнута между Правительством региона и банком "Открытие" на форуме "Сделано в Ульяновской области".
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Ульяновский губернатор Сергей Морозов, выступая на мероприятии, подчеркнул необходимость в условиях пандемии коронавируса заняться активным поиском новых способов повышения объемов зарубежных поставок местной продукции. Он отметил, что такую работу невозможно проводить без участия надежных партнеров.

Фото: Правительство Ульяновской области
Ульяновская область стала второй в ПФО по социально-экономическому развитию

"На ближайшие три года мы ставим перед собой амбициозные задачи: доля электронной торговли должна составить не менее 20%, число магазинов, использующих электронные каналы продаж, должно быть не менее 70%, количество жителей, покупающих через интернет, - превысить 80%. Не менее чем на 5% необходимо увеличить экспорт товаров через каналы электронной коммерции", - подчеркнул глава региона.

Специалисты бренда "Сделано в России" совместно с банком разработали специальный комплекс мер поддержки для ульяновских экспортеров. Речь идет о широком спектре инструментов - от помощи в продвижении своего бизнес-бренда до финансового регулирования. Проект в Ульяновской области - первый с такой комплексной поддержкой, практика его реализации будет в дальнейшем транслирована на другие субъекты.

"Банк поддерживает компании, предлагающие свои товары и услуги на экспорт или только планирующие выйти на международный рынок. Мы создаем современную технологичную инфраструктуру, предлагаем актуальные продукты и услуги, привлекаем надежных партнеров. Наше сотрудничество с брендом "Сделано в России", включая предложения банка малым и средним предприятиям в виде финансовых инструментов и возможностей продвижения своего бизнеса на внешних рынках, существенно увеличит ценность партнерства с банком для экспортеров", - сказала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Фото: Правительство Ульяновской области
В Ульяновске выпустят школьные автобусы для всей страны

"Это важный шаг в развитии экспортной деятельности не только для конкретного региона, но и в целом для страны. Мы ожидаем, что наш совместный пилот даст импульс предприятиям из Ульяновской области для наращивания объемов поставок на внешние рынки, а также увеличит узнаваемость отечественных брендов за пределами России", - отметил генеральный директор "Сделано в России" Михаил Садченков.

"Сделано в России" включает международное СМИ, логотип и отраслевые каталоги. В случае участия компаний в проекте и размещения логотипа на своей продукции, рекламных материалах и сайтах, они способствуют узнаваемости отечественных брендов, бизнеса и культуры за пределами РФ. Это дает компаниям и регионам возможность обеспечить коммуникации и равный доступ к качественным презентационным материалам и языковой поддержке.

На сегодняшний день участниками проекта являются 577 компаний, представляющие разные сферы - от производителей продуктов питания и одежды до предприятий, занимающихся инновационной деятельностью и энергетикой.

Напомним, в 2019 году экспортеры Ульяновской области отправили товара за рубеж на сумму более 1 млрд долларов США. В 2020 году по итогам восьми месяцев экспорт составил более 530 млн долларов США. На сегодняшний день активными и конкурентоспособными игроками международного рынка являются более 250 производителей региона. Продукция поставляется в 88 стран мира. Основными партнёрами являются: Казахстан, США, Белоруссия, Дания, Украина, Китай, Конго, Германия, Азербайджан и Армения.

Фото: onf.ru
В Ульяновской области запустят проект "Летай со мной"

При поддержке регионального центра развития экспорта ульяновские предприниматели могут принять участие в международных выставках и мероприятиях, что даёт дополнительные возможности найти покупателей за пределами страны. Кроме того, сотрудники центра помогут с сертификацией товара и сопровождением экспортных сделок. Также с целью продвижения товаров ульяновских производителей работает экспортный хаб в Чехии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Экс-министр юстиции Украины заявила, что страна "трещит по швам"
Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье