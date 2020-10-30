В Башкирии каникулы для школьников продлили до 9 ноября

Школьники Башкирии вновь начнут учиться только 9 ноября. Решение о продлении каникул было принято 30 октября на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Напомним, ребята должны были вернутся за школьные парты пятого ноября и, проучившись два дня, отправиться на выходные.

Инициатива продлить осенние каникулы (они начались 19 октября, на неделю раньше запланированной даты) принадлежит руководителям региональных министерств здравоохранения и образования, а также управления Роспотребнадзора по РБ. Решение поддержал глава республики Радий Хабиров. Таким образом каникулы в Башкирии в общей сложности растянулись уже на три недели.

Радий Хабиров выразил надежду, что благодаря этой мере на следующей неделе дети смогут "нормально ходить в школу".