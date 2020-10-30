В Татарстане полицейские застрелили подростка, напавшего на них с ножом

В городе Кукмор при задержании был застрелен 16-летний подросток, ударивший ножом полицейского.

Как сообщают в МВД России по РТ, 30 октября около 00.30 участковый, парковавший автомобиль на территории ОМВД России по Кукморскому району заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока полицейский пытался потушить, огонь через ограду была брошена еще одна бутылка, вероятно, с зажигательной смесью.

Тогда участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником изолятора временного содержания (ИВС) бросились в погоню за злоумышленником. Им оказался 16-летний подросток. Когда юношу настигли, тот стал угрожать ножом и при задержании нанес одному из полицейских несколько ранений. В результате он был застрелен.

На место происшествия прибыл глава МВД по РТ Артем Хохорин. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Полицейский с колото-резаными ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.