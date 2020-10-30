В Ульяновской области мужчина напал на десятилетнюю девочку в лифте

В городе Димитровград Ульяновской области 19-летний местный житель напал в лифте на десятилетнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Ребенок госпитализирован, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Все произошло днем 29 октября в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Димитровграде. Подозреваемого задержали в тот же день, им оказался 19-летний молодой человек.

По словам мэра города Богдана Павленко, факт изнасилования не подтверждается, но вред здоровью ребёнка был нанесен. В соответствии с законом подробности не разглашаются.

"Уверен, что виновный должен понести максимальное наказание. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов за профессиональную и слаженную работу", - написал он на своей странице в социальных сетях.

В результате нападения, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.