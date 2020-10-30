Убивший в Марий Эл женщину и двоих детей мужчина осужден пожизненно

Новости

КамАЗ разрабатывает робота-инструктора по экономичному вождению 18:37
Минобороны ускорит строительство объектов для обеспечения водой Крыма 18:24
Более 50 "безмасочников" выявили 30 октября в торговых центрах ЮВАО Москвы 18:08
Число соцработников в России к 2024 году запланировали увеличить в разы 18:08
Тедеско отреагировал на слухи о предложении из Германии 18:04
Подведены итоги международного конкурса "Ученые будущего" 18:03
Патрушев призвать остановить информационный терроризм 17:57
Инфекционист объяснил случаи "повторного" заражения COVID-19 17:55
"Арсенал" уведомил РПЛ о трех сомнительных тестах игроков на коронавирус 17:46
Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с COVID в регионе 17:18
В Сочи синоптики спрогнозировали смерчи над Черным морем 17:02
Россияне назвали своих любимых певца и певицу 17:01
Комитеты Совфеда поддержали концепцию законопроекта о Госсовете 16:58
Стало известно, сколько москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции 16:55
Данных о пострадавших после землетрясения в Турции россиянах пока не поступало 16:53
Главархив рассказал, как получить секретные документы о своих родственниках 16:52
На греческих островах в Эгейском мире объявлена тревога цунами 16:43
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла 16:18
В Петербурге умер бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий 16:13
Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте 15:59
Названы десять лучших фильмов 80-х 15:59
В Могилеве завершился фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2020" 15:58
Роскомнадзор призвал СМИ не задевать чувства верующих 15:53
Дальневосточная ипотека может стать доступной для россиян до 40 лет 15:30
В Калужской области около 2 кг наркотиков пытались сбыть через интернет 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
30.10.2020 18:17
Рубрика: Происшествия

Убивший в Марий Эл женщину и двоих детей мужчина осужден пожизненно

Текст: Сергей Кирсанов

В Марий Эл вынесли приговор в отношении 48-летнего мужчины, убившего женщину и двоих ее детей.

Трагедия произошла 31 марта 2020 года. Обвиняемый приехал из Зеленодольска, где проживал, в город Волжск к племяннице своей бывшей супруги. Проникнув в квартиру, он принесенным с собой ножом нанес более 40 ударов женщине, а затем расправился с ее 14-летним сыном и 11-летней дочерью.

На Кубани мать избивала и пристегивала наручниками к кровати детей

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ по Марий Эл, после задержания и во время следствия злоумышленник отрицал свою причастность к убийству. Для доказательств были допрошены свыше 300 свидетелей, следователи провели более 15 обысков, 45 судебных экспертиз, включая генетические, медико-криминалистическую и комплексную психолого-психиатрическую.

Суд признал мужчину виновным в "убийстве двух или более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл

Главное сегодня

В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей
Комитеты Совфеда поддержали концепцию законопроекта о Госсовете
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей