Убивший в Марий Эл женщину и двоих детей мужчина осужден пожизненно

В Марий Эл вынесли приговор в отношении 48-летнего мужчины, убившего женщину и двоих ее детей.

Трагедия произошла 31 марта 2020 года. Обвиняемый приехал из Зеленодольска, где проживал, в город Волжск к племяннице своей бывшей супруги. Проникнув в квартиру, он принесенным с собой ножом нанес более 40 ударов женщине, а затем расправился с ее 14-летним сыном и 11-летней дочерью.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ по Марий Эл, после задержания и во время следствия злоумышленник отрицал свою причастность к убийству. Для доказательств были допрошены свыше 300 свидетелей, следователи провели более 15 обысков, 45 судебных экспертиз, включая генетические, медико-криминалистическую и комплексную психолого-психиатрическую.

Суд признал мужчину виновным в "убийстве двух или более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.