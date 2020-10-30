Банда на Алтае нападала на квартиры пенсионерок

Преступники на Алтае ограбили квартиры пенсионерок. Нападения произошли в городе Камень-на-Оби. Одна из потерпевших - 89-летняя ветеран труда и труженица тыла, вторая - пенсионерка в возрасте 86 лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина и две женщины, скрывавшие лица под медицинскими масками, позвонили в квартиру женщины-ветерана. Когда она открыла дверь, неизвестные ворвались в жилище. Угрожая расправой, злоумышленники вынудили потерпевшую показать, где хранятся деньги и ценности, забрали их и скрылись. Были похищены 3000 рублей, медаль "Ветеран труда" и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы.

В тот же день произошло второе нападение. Открывшую дверь пенсионерку ударили по голове, после чего она потеряла сознание. Родственники нашли ее только на следующий день. Из квартиры пропали две медали, ювелирное изделие и 700 рублей.

Преступников вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Каменский". Двое - ранее судимые 21-летний мужчина и 28-летняя женщина - задержаны на территории других регионов России. Принимаются меры по розыску и задержанию их предполагаемой сообщницы. Похищенное золотое украшение полицейские обнаружили в ломбарде. У задержанной женщины также были изъяты медали, принадлежащие одной из пенсионерок.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162 и частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.