Мэр Новосибирска предложил помочь муниципалитетам в связи с пандемией

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил коллегам в восточной части России объединить усилия для решения финансовых проблем, возникших в муниципалитетах из-за пандемии коронавируса. С этой инициативой он выступил на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, в которой занимает пост первого вице-президента.

- За девять месяцев текущего года в бюджет Новосибирска поступило 33 миллиарда 351 миллион рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года собственные доходы города снизились на 682 миллиона рублей. По предварительному прогнозу по итогам года объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска составит не менее 1 млрд рублей с учетом уже предоставленных субсидий, - рассказал глава Новосибирска о трудностях, с которыми столкнулся муниципальный бюджет

По его данным, город получил из областного бюджета в качестве компенсации 830 млн рублей межбюджетных трансфертов. Они предназначены на зарплату работникам бюджетной сферы, выплату налогов и приобретение ГСМ.

Как отметил Анатолий Локоть, наиболее значительный спад наблюдается в сфере услуг и в строительстве. Например, в сфере розничной торговли после некоторого оживления в мае-августе снова зафиксировано снижение (на 4,4 процента). В торговле непродовольственными товарами оно составило 5,5 процента при общем росте розничной торговли за девять месяцев на 7 процентов. Численность безработных новосибирцев увеличилась в 10 раз по сравнению с началом года и достигла 43 тысяч человек.

Ситуацию с доходами усугубит тот факт, что с 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. В мэрии Новосибирска подсчитали потери, которые понесет в связи с этим городской бюджет.

- Для Новосибирска это 1 миллиард 300 миллионов рублей. Решением областного правительства нам предоставляется компенсация в размере 3 процентов от упрощенной системы налогообложения (около 300 миллионов рублей - это четвертая часть от того, что у нас выпадает. По нашим оценкам необходимо 12-15 процентов, чтобы прикрыть эту дыру. Нам прикрыть ее нечем. Мы предлагали на государственном уровне отложить это решение на год-два, но эти аргументы не были услышаны, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Участники конференции поддержали его инициативу сформировать предложения в адрес правительства РФ о дополнительных мерах поддержки бюджетов муниципальных образований для компенсации выпадающих доходов и поддержки экономики в связи с пандемией.