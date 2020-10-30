Невролог назвала три симптома, при которых надо бить тревогу

Согласно данным медиков, в последнее время фиксируется все больше молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, которые подвержены инсульту. Опасное для жизни состояние часто провоцирует как атеросклероз, так и заболевания сердца. Еще одна причина - нарушение свертываемости крови. Именно на выявлении этой причины следует сделать акцент молодым людям.

Об этом в интервью KP.Ru рассказала врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба.

Врач считает, что опасно затягивать с обращением к специалистам, если у человека, независимо от возраста, наблюдаются постоянные и интенсивные головные боли, головокружение и неустойчивость при ходьбе.

- Это не обязательно связано с инсультом, но для таких симптомов может существовать неврологическая причина, - отметила Астанда Мушба.

Специалист порекомендовала для своевременной защиты от инсульта записаться на прием к неврологу, хотя бы раз в год проходить исследования сосудов шеи, УЗИ сердца, сделать суточный мониторинг ЭКГ по методу Холтера, оценить липидный спектр крови.