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30.10.2020 11:27
Рубрика: Власть

Приангарье получит 1,3 млрд на восстановление пострадавшего жилья

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: Правительство Иркутской области Фото: Правительство Иркутской области
Фото: Правительство Иркутской области

Средства направят на строительство новых и реконструкцию поврежденных домов. В феврале 2020 года на эти цели из федерального резервного фонда уже было выделено 3 млрд рублей, а в 2019 году - более 14 млрд рублей.

"Это позволит пострадавшим от наводнения решить жилищные вопросы и в целом улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе", - говорится в официальном сообщении на сайте правительства России.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, отвечая на вопросы, которые жители области задавали в социальных сетях, заявил, что в октябре будут завершены выплаты по сертификатам для пострадавших от наводнения.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Тулуне 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир

- Cегодня есть проблемы с финансированием, потому что обратившихся более 7000 человек. Мы запросили финансирование за счет федерального бюджета. Решение президентом принято о дополнительном финансировании в размере 1,3 миллиарда рублей. Я знаю, что сегодня уже более 600 миллионов рублей оформлены. Думаю, что в октябре мы этот вопрос закроем. Понимаю, что ждать уже нет сил, терпения. Считаю, что этот вопрос очень важный,-  отметил глава региона.

Напомним, межбюджетный трансферт на сумму 1,3 млрд рублей выделен Приангарью в результате договоренности между заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, достигнутой в июле этого года.

- Правительством Иркутской области при поддержке Федерального центра проводится большая работа, в первую очередь, по обеспечению жильем и оказанию социальной поддержки гражданам, пострадавшим от наводнения: восстановление объектов образования и социальной сферы, строительство объектов инженерной защиты. В части объектов социальной сферы и здравоохранения произведен ремонт и монтаж модульных зданий в 49 профильных учреждениях, - прокомментировал ход работ по восстановлению  заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время визита в Тулун в сентябре.

- Мы продолжаем контролировать ситуацию с ликвидацией последствий прошлогоднего наводнения в еженедельном режиме. Это масштабная работа. Сегодня мы должны максимально усилить работы с пострадавшими территориями. Для этого необходимо правильное планирование, подготовка документации для объектов, к которым планируется приступить в 2021 году, и контроль выполнения работ там, где они сейчас ведутся, чтобы не допустить просрочек, - сказал Игорь Кобзев.

В результате наводнения в Иркутской области было признано непригодными для жилья 7,8 тысяч помещений, еще 2,6 тысячи - подлежащими капитальному ремонту.

Кроме поддержки из федерального бюджета, на строительство и капремонт жилья в пострадавших от стихии территориях в областной казне в 2020 году предусмотрено почти 1,194 млрд рублей. В 2019 году на эти цели было потрачено около 721,6 млн рублей из регионального бюджета.

Напомним, что для решения задач по ликвидации последствий паводка правительством Российской Федерации в 2019 году утверждена специальная программа.

Непосредственно на месте ЧС она была откорректирована и утверждена в новой редакции со сроком завершения до 2023 года.

В пострадавших районах необходимо восстановить большое количество объектов социального назначения. Все они включены в программу восстановления, утвержденную правительственной комиссией по ликвидации последствий наводнения. Всего же в Программу по восстановлению инфраструктуры включено 266 объектов, на 115 из них работы завершены, на 151-м продолжаются работы.

Фото: Правительство Иркутской области
В пострадавших районах Приангарья восстановили 56 социальных объектов

Для координации работ по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры был создан оперативный штаб из представителей администрации области и министерства строительства  РФ, который работает в ежедневном режиме и постоянно докладывает премьер-министру о результатах.

- Крайне важной задачей сейчас является обеспечение безопасности жителей Иркутской области. Прежде всего, это снижение рисков подтопления в период паводков. Для этого, как и планировалось, необходимо в полном объеме возвести дамбы и другие защитные сооружения. На эти цели выделено свыше 5 млрд рублей. Примерно 1 млрд 100 рублей из областного бюджета и 4 млрд из федерального, - отмечал президент России Владимир Путин на видео-совещании по реализации программы восстановления территорий, пострадавших от наводнения.

Уже завершено устройство временных защитных сооружений на реках Уда и Ия в зоне подтопления. Начаты работы по строительству 6 из 11 дамб в городах Тулун, Нижнеудинск и селе Алыгджер как наиболее пострадавших от наводнения.

Прошлогоднее наводнение началось с затопления села Алыкджер на реке Уда. После нескольких дней беспрерывных сильных дождей в Саянах ее два притока дали столь мощный заряд воды, что она полностью смыла 57 домов в городе Нижнеудинск.

Чуть позже вышла из берегов река Ия, уничтожив более тысячи жилых строений в Тулуне. Город частично оказался под водой из-за второй волны паводка.

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