Причиной загрязнения Ангары стала авария на иркутском "Водоканале"

Загрязнение река Ангара произошло из-за аварии на канализационно-насосной станции иркутского "Водоканала", сообщает ТАСС со ссылкой на Байкальскую природоохранную прокуратуру.

Накануне, 29 октября, в соцсетях появилось видео, на котором в Ангару на набережной в Иркутске из канализации сбрасывается грязная вода. Автор одного из видео отмечает, что в районе сброса чувствуется сильный запах.

- Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор совместно со специалистами Росприроднадзора и Росрыболовства выехали на место. Проблема возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал", авария уже устранена, - отметили в надзорном ведомстве.

Собраны анализы, после получения их результатов будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.