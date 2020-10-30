Росгвардейцы Кузбасса спасли ребенка во время пожара

Пожар случился в городе Киселевске на улице Багратиона в многоквартирном доме. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что экипаж Росгвардии в составе сержантов Станислава Молокова и Николая Автушенко прибыл на место происшествия одновременно с подразделениями пожарной охраны.

Открытое пламя наблюдалось на четвертом этаже многоквартирного дома. Обойдя пятиэтажку с обратной стороны, росгвардейцы увидели на балконе несколько человек, которые из-за сильного дыма не могли покинуть жилище. К месту были направлены спасатели, которые эвакуировали трех человек, используя автолестницу.

Тем временем сотрудник вневедомственной охраны старшина Антон Фролов, проживающий в этом доме, обнаружил в коридоре испуганную малолетнюю девочку, которая не могла самостоятельно отыскать выход из задымленного подъезда. Росгвардеец взял ребенка на руки и вынес на улицу, передав прибывшей бригаде медиков. Пожар был ликвидирован.