В Кузбассе перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек

Сегодня в Кемеровской области около 09.40 по местному времени на 203 километре трассы "Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк" перевернулся пассажирский автобус. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате аварии пострадали восемь человек.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела МВД по Новокузнецкому району, а также руководство областного управления ГИБДД ГУ МВД. Известно, что рейсовый автобус King Long ехал из Таштагола в Новокузнецк. По предварительным данным, водитель, не учтя конкретные дорожные условия, выбрал небезопасную скорость движения и в итоге не справился с управлением.

В результате автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Восьми пассажирам потребовалась помощь медиков. Характер полученных травм и степень их тяжесть станут ясны после врачебного обследования. В полиции начали проверку по факту аварии, выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП. По результатам проверку будет принято процессуальное решение.

В полиции Кузбасса рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дороге и, учитывая погодные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Синоптики прогнозируют в регионе усиление гололеда.