В Новосибирске осудили иностранца за финансирование терроризма

Гражданина одного из государств ближнего зарубежья осудили в Новосибирске за содействие террористической деятельности. Как рассказали в пресс-службе областного управления ФСБ, иностранец проведет шесть лет в колонии общего режима.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена оперативниками ФСБ в декабре 2019 года. Выяснилось, что он осуществлял сбор денежных средств с целью международной террористической организации "ИГ" (запрещена в России). Около двух лет, начиная с 2014 года, он регулярно переводил деньги из Новосибирска в Стамбул.

Получателями были лица, причастные к террористической деятельности и находящиеся в международном розыске. По результатам материалов, собранных оперативниками, в следственном отделе Управления ФСБ по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело. Первый восточный окружной военный суд признал иностранца виновным в содействии террористической деятельности.