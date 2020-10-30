В Новосибирске появится "умная улица"

В Новосибирске проходит V Международный форум "Городские технологии-2020". В этом году главные темы: "Искусственный интеллект на службе города" и "Город в период угрозы пандемии".

Этот форум - всегда взгляд вперед, здесь "накидываются" тенденции, как будет развиваться высокотехнологичное общество и современные города. Сегодня как никогда общество нуждается в технологиях. Одна из них уже применена на форуме: в связи с угрозой распространения COVID-19 организаторы приняли решение о проведении форума в смешанном формате - офлайн и онлайн".

К участию в "Городских технологиях" присоединились свыше 80 специалистов со всего мира. В их числе - представители Российской академии наук, крупных корпораций, муниципалитетов и инновационных компаний России, США, Южной Кореи, Японии, Германии, Китая. Также в числе участников - специалисты госкорпораций "Роскосмос", "Росатом", руководители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, НП "ГЛОНАСС", "Яндекс", научно-исследовательских институтов Сибирского отделения РАН, вузов.

Все желающие также могут присутствовать на форуме, ознакомиться с проектами "Актуальные практики "умного города", представленными на выставке в Новосибирском технопарке. Для этого необходимы лишь гаджет и выход в Интернет.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пленарном заседании, посвященном развитию городов в современных условиях, цель форума - познакомить общественность с новейшими технологиями, выявить системные проблемы, обменяться опытом.

- Одна из задач пятого форума "Городские технологии" - развитие концепции SmartCity для Новосибирска, которую мы для себя давно выбрали. Это особенно актуально в связи с необходимостью модернизации городской инфраструктуры к молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года. "Умные" технологии и научные разработки в целом должны способствовать улучшению качества жизни населения и экономическому состоянию мегаполисов, - подчеркнул глава Новосибирска Анатолий Локоть.

На открытии форума в режиме телемоста выступили главы городов-побратимов Новосибирска. Это - мэр японского Саппоро, мэр корейского Тэджона, а также китайские партнеры.

Мэр Саппоро Кацухиро Акимото поблагодарил организаторов за приглашение выступить на форуме. Он рассказал о создании информационной платформы, благодаря которой как жители японского города, так и гости могут получать актуальную информацию, например, о заторах на дорогах во время снегопадов, уборке города, предотвращении автомобильных пробок в затрудненных погодных условиях, а также о здоровом образе жизни.

Все эти проблемы актуальны и для Новосибирска, где поддерживать связь с горожанами предлагается с помощью уникального инновационного дорожного сервиса "Умные остановки". Он будет базироваться на одной IT-платформе и управляться единым оператором. С его запуском жители города смогут оперативно связаться с необходимыми службами, отследить движение общественного транспорта, зарядить смартфоны, получить доступ в Интернет и вызвать в случае необходимости полицию или скорую помощь.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил участникам форума-2020, что в Новосибирске компанией "СофтЛайн Трейд" в 2018 году реализован проект "Умные светофоры", благодаря чему на улице Станционная транспортный поток увеличился на 15 процентов.

В 2019 году в рамках соглашения о сотрудничестве между мэрией Новосибирска и компанией "Ситроник" установлены многофункциональные опоры в сквера на улице Кошурникова, 31 - "Умный сквер". Модульная мультисервисная платформа совмещает в себе энергосберегающее освещение, видеонаблюдение, систему экстренной связи и городской WiFi.

А сейчас планируется запустить пилотный проект "Умная улица" - создание инфраструктуры (опытного участка) для беспилотного транспорта. Данный проект уже реализован в Московской области, Калуге.

Соглашение о сотрудничестве на международном форуме "Городские технологии" подписали мэр Анатолий Локоть и руководители крупных российских компаний - АО "Мобилити Груп", ООО "Яндекс" и Ассоциации по развитию информационно-коммуникационных технологий.

Соглашением предусмотрено совместное внедрение интеллектуальных транспортных систем и развитие городского общественного транспорта. Так, компания "Яндекс" планирует сформировать карты качества автомобильных дорог для дорожных служб города. Ассоциация по развитию информационно-коммуникационных технологий предлагает разработки, способствующие повышению безопасности дорожного движения.

В сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации участники городского форума большое внимание уделили теме борьбы с коронавирусом и другими инфекциями.

Фото: Татьяна Кравченко

Новосибирские разработчики продемонстрировали главе города свою продукцию, предназначенную для борьбы с вирусом, - антисептики, средства для обеззараживания воздуха, рециркуляторы. Перспективная разработка - рамочный металлодетектор, который позволяет при большом потоке людей быстро определять температуру тела человека и распознавать лица.

Справка "РГ"

Форум "Городские технологии" - это открытая площадка, на которой взаимодействуют профессионалы-разработчики и интеграторы smart-решений, представители инновационного бизнеса и власти, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний. Организаторы - мэрия Новосибирска, Сибирское отделение Российской академии наук. Программа форума размещена на сайте, здесь же каждый желающий может присоединиться к онлайн-трансляции: https://gortechnology.ru