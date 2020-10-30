В Приангарье выявили контрабанду леса на 35 миллионов рублей

В Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), сообщили в следственном комитете региона.

По версии следствия, проведенного сотрудниками СК совместно с областным УФСБ, в 2016 году экспортирующая лес организация из города Усолье-Сибирское заключила три внешнеэкономических контракта на поставку лесоматериалов хвойных пород на территорию другого государства. При этом работники предприятия передали в одно из таможенных подразделений Сибирского таможенного управления заведомо ложные сведения о происхождении древесины.

- В результате через таможенную территорию ЕврАэЗС незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 35 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в ведомстве.