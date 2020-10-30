Задержаны трое красноярцев с крупной партией наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали троих жителей Красноярска, которые производили синтетические наркотические средства в особо крупном размере, а затем сбывали их.

Как рассказали в ведомстве, наркодельцы специально купили жилье в Емельяновском районе и превратили его в нарколабораторию.

- Сотрудники УФСБ изъяли 3,5 килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около 8 литров наркосодержащей жидкости. В результате задержания участников преступной группы деятельность подпольного производства пресечена, - рассказали в ФСБ региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.