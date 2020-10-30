В КБР по подозрению в экстремизме задержали десять человек

Сразу десятерых жителей Лексенского района Кабардино-Балкарии задержали в пятницу по делу о создании экстремистского сообщества. Как сообщили в ГУ МВД республики, задержанные избивали тех, кто не разделял их взглядов.

- Задержаны десять жителей Лескенского района КБР в возрасте от 24 до 43 лет. Они поддерживали религиозную идеологию экстремистского характера, создали сообщество и подвергали физическому насилию не разделяющих их взгляды, - говорится в сообщении ведомства.

Против всех задержанных заведены уголовные дела по части 2 статьи 282.1 УК РФ "Участие в экстремистском сообществе" Против предполагаемого организатора группы - 33-летнего местного жителя - дело возбуждено по первой части этой же статьи - "Создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности".

Всем подозреваемым суд выбрал меру пресечения в виде ареста. Сейчас специалисты собирают улики, расследование продолжается.