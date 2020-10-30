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30.10.2020 08:44

В КЧР досрочно завершат программу переселения из аварийного жилья

Текст: Валерий Николаев
В Карачаево-Черкесии с помощью национального проекта "Жилье и городская среда" планируют на четыре года раньше срока завершить региональную программу переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР

Ускорить реализацию адресной программы поможет дополнительное соглашение. Его подписали глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Поставив подпись под документом, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ отметил, что соглашение имеет высокую значимость для жителей республики, которые будут переселены из аварийных домов на четыре года раньше установленного срока. Для этого выделено 1,54 миллиона рублей.

Согласно заключенному соглашению, власти Карачаево-Черкесия обязуются досрочно, уже к концу текущего года, переселить еще пять домов в городе Усть-Джегута и ауле Адыге-Хабль. Общая площадь домов составит более 2 100 квадратных метров. Новое жилье получат 140 человек. А ранее новоселье справили 32 жителя поселка Эркен-Шахар и города Усть-Джегуты.

Напомним, что в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда КЧР на 2019-2025 годы" до конца 2024 года планировалось переселить из ветхого жилья, общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров, более 170 жителей региона.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин подчеркнул, что завершение программных мероприятий ранее установленного срока позволит республике приступить к расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

- К празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии, а это уже в 2022 году, наша республика подойдет всецело без аварийного, непригодного для проживания многоквартирного жилья - первыми в нашей̆ стране. Отличный̆ подарок к вековому юбилею для наших жителей̆. Это серьезная поддержка от Фонда ЖКХ и, конечно, прорывное решение, которое позволит многократно повысить качество жизни людей̆, - написал в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Справка

Программа расселения из аварийного жилья действует по нацпроекту "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает один триллион рублей.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Карачаево-Черкесия

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