В Чечне сотрудники ФСБ задержали торговца оружием

Представители Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике и полицейские 1-й оперативно-розыскной части ГУ МВД России по СКФО задержали мужчину, который продавал в Чечне огнестрельное оружие. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники изъяли из его автомобиля три пистолета.

- В результате межведомственной спецоперации подозреваемый задержан с поличным в момент сбыта трех пистолетов. Проведенная экспертиза подтвердила пригодность оружия для стрельбы боевыми патронами, - отметила Ирина Волк.

Оружие мужчина переделывал сам кустарным способом под стрельбу боевыми патронами. На предоставленной полицией записи видно, как силовики дожидаются автомобиль с подозреваемым в засаде, а затем задерживают его в момент передачи оружия. После этого оперативники осматривают машину подозреваемого и находят там белый пакет с оружием и удостоверение пенсионера МВД. Удостоверение, по данным следствия, оказалось поддельным.

Мужчину заключили под стражу, против него завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.