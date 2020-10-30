Более 140 детей получили медали Совфеда "За проявленное мужество"

Вот уже седьмой год в Совете Федерации в канун Дня народного единства проводится церемония награждения детей и подростков, совершивших геройские поступки и спасших человеческие жизни. В этот раз на Монетном дворе Санкт-Петербурга отчеканили специальные медали "За проявленное мужество", их получили 142 ребенка в 57 регионах страны.

В прежние годы чествование проходило в стенах верхней палаты российского парламента - торжественно, с концертом и в присутствии Героев России и Советского Союза. В этом году, несмотря на пандемию, мероприятие решили не отменять, но обычный формат все же изменили: награждение провели в регионах в режиме телемоста с Советом Федерации.

"Сегодня у нас особенный, тожественный день: мы чествуем юных героев, тех, кто оказался неравнодушным к чужому горю, тех, кто, подчас рискуя собственной жизнью, помог людям в беде. Несмотря на свою юный возраст, дорогие ребята, в минуту опасности вы проявили свои лучшие качества - милосердие, сострадание, стойкость, мужество, и я хочу вам сказать за это спасибо", - обратилась к участникам церемонии спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Самой юной героине этого года - Ксении Бересневой из Вологды - на момент совершения подвига еще не исполнилось и шести лет. Она была дома с маленьким братом, когда в их квартире на третьем этаже начался пожар. Путь на лестничную клетку отрезал огонь, девочка стала кричать в окно и привлекла внимание строителей, работавших неподалеку. Открыть дверь они не смогли и растянули под окном одеяло. Ксения выбила стулом стекло, у нее уже горели волосы и одежда, но сначала девочка сбросила вниз брата, потом прыгнула сама. Оба с серьезными травмами попали в реанимацию, сейчас дети полностью здоровы.

Ксения, как и другие участники этого года, получила медаль Совета Федерации. Чтобы вручить награду, губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову пришлось опуститься на колено: юная героиня не достает ему даже до пояса. "Ксюша, у тебя есть мечта?" - спросила Валентина Матвиенко. "Да, я хочу планшет", - ответила девочка. "Значит, скоро у тебя будет планшет", - пообещала спикер СФ. Губернатор энергично закивал.

Видео с поступком семилетней Дарьи Павловой из Тульской области облетело этим летом соцсети и телеканалы. В августе семья девочки отдыхала в Крыму. На глазах у Даши в бассейн упал пятилетний мальчик, не умеющий плавать. Девочка среагировала мгновенно - прыгнула в воду и вытащила малыша. "Она проявила тульский характер, державный характер во славу нашего будущего", - заявил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, вручая Дарье цветы и медаль Совета Федерации.

Почти античная драма разыгралась в Дагестане. Десятилетний Давлетхан Агабеков с дедушкой повел на водопой племенного быка. Поначалу все было спокойно, но на обратном пути животное как подменили: сначала бык ударил дедушку копытом в грудь, а затем плотно прижал к земле. Давлетхан не растерялся - схватил палку и отогнал взбесившееся животное. Дедушка оказался в больнице с множественными переломами и травмами, сейчас он поправился и с гордостью рассказывает журналистам о подвиге внука. "После его поступка в районе не осталось племенных быков, все разбежались", - пошутил глава Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов и вручил Давлетхану заслуженную награду.

Спасение человеческих жизней может стать профессией для еще одного участника нынешней церемонии - 15-летнего Семена Уварова из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, спикер Совфеда попросила главу МЧС Евгения Зиничева немедленно зачислить парня в академию МЧС.

В феврале Семен спас провалившуюся под лед на реке Ижора девочку и ее собаку - 50-килограммового щенка южноафриканского бурбуля, из-за него все и случилось. Животное перемахнуло через парапет и оказалось на льду, который не выдержал веса щенка. Девочка бросилась следом, но не смогла вытащить питомца, мокрая одежда чуть не утянула ее на дно. Пока прохожие вызывали спасателей, Семен начал действовать: сначала вывел на берег девочку, а потом вернулся за собакой.

За свой поступок он уже получил почетную грамоту, медаль Всероссийского общества спасения на водах, а также памятную медаль "Колпино - город воинской славы". Теперь к этим наградам добавилась медаль Совета Федерации. А еще Семен сказал, что хочет велосипед. Валентина Матвиенко попросила губернатора Александра Беглова и сенатора от северной столицы Андрея Кутепова проследить, чтобы велосипед был "суперский", достойный юного героя.

Всего в ходе нынешней церемонии сенаторы и руководители регионов наградили более 20 детей и подростков в 15 регионах России.

В завершении церемонии Валентина Матвиенко напомнила девиз проекта "Дети-герои" - "Мужество случайным не бывает". "Действительно, у них это исключительное мужество является чертой характера, которую наш знаменитый историк Николай Карамзин назвал великим свойством души", - сказала она. Глава Совфеда пожелала юным героям не забывать, что теперь они стали известными людьми и примером для сверстников. "Это очень нелегкая ноша: вы должны быть отличниками и в учебе, и в поведении, уметь дружить и с гордостью носить награду, которая вам была сегодня вручена", - добавила сенатор.

Валентина Матвиенко также поблагодарила родителей и педагогов за воспитание достойных юных граждан России.