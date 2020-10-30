Несмотря на то что цены на недвижимость постоянно растут, есть на карте России одно место, где квартиры не только не дорожают, наоборот, их готовы отдавать даром. А если никто не берет, то люди просто бросают квартиры и уезжают. Это суровая реальность Воркуты. За последние 25 лет население этого города и прилегающих поселков сократилось в три раза.

У этого города среди ледяной пустыни есть слоган "Воркута - столица мира". Когда-то жизнь здесь была действительно столичной. На шахтах платили хорошие деньги, и уставшие от тяжелых смен шахтеры легко могли слетать на выходные в Ленинград за апельсинами.

Воркута жила шахтами. Их в окрестностях города было 13. Также возле шахт было построено шесть поселков. Фактически они были расположены вокруг города. Их называли воркутинским кольцом. Поселки, как и сама Воркута, застраивались типовыми многоэтажками.

А потом здесь стали закрываться шахты. Люди начали уезжать, и поселки Воркутинского кольца стали тяжелым бременем для местного бюджета. Фактически сейчас жизнь осталась только в поселках Северный и Воргашор, они находятся ближе всего к Воркуте. Среди тех, кто здесь живет, много переселенцев из других поселков кольца.

Население Воргашора только официально составляет 9,4 тысячи человек. Для сравнения, в 1989 году было 24 тысячи. Но сколько в реальности человек здесь проживают, загадка как для жителей, так и для властей.

Воркутинские поселки известны своими домами-призраками, когда на центральной улице может стоять отключенная от коммуникаций пятиэтажка с выбитыми стеклами. В Воргашоре таких домов много.

Однушку в поселке рядом с Воркутой можно купить за 50-70 тысяч рублей

В Воргашоре, Северном и даже в самой Воркуте у людей есть довольно экзотичная проблема - как избавиться от своих квадратных метров. Дело в том, что спрос на квартиры здесь минимальный, а цены на них вводят в ступор. По данным сервиса "Авито", на момент написания материала в Воргашоре продавалось 25 квартир. Самая дорогая - 68-метровая трешка в центре поселка. Ее цена... 200 тысяч рублей. Причем в нагрузку владелец квартиры оставляет всю мебель и бытовую технику. Однушку без ремонта в Воргашоре можно купить за 50-70 тысяч рублей, если денег нет, квартиру в поселке готовы... подарить.

Показательный случай в Воргашоре произошел несколько недель назад, когда один местный житель выставил на продажу квартиру за один рубль. Собственника атаковали звонками жители других регионов. Когда узнавали, что речь идет о поселке Воркутинского кольца, энтузиазм спадал, тем не менее у собственника все же получилось найти желающего получить бесплатную квартиру.

Похожая ситуация и в самой Воркуте. Сейчас там на продажу выставлено 53 квартиры дешевле 200 тысяч рублей. Причем по семи адресам можно купить жилье меньше, чем за 100 тысяч рублей.

- Мы не первые в мире, кто столкнулся с подобной ситуацией. Мертвые города, например вокруг Детройта, где и за отрицательную величину вы ничего не продадите. Люди не могут жить в городах, где отсутствует работа, тем более если климатические условия настолько тяжелые, как Воркуте. Это не юг России, где можно было бы найти другую работу, например, создав фермерское хозяйство. Здесь Север, средняя температура января -20 Со и Полярная ночь. Отсутствие работы здесь означает отсутствие жизни. В целом же проблемы таких городов не под силу решать на уровне регионов. Нужны соответствующие государственные программы. В случае с Воркутой есть поручение президента РФ принять план ее комплексного развития, уделив особое внимание вопросам занятости населения, это дает надежду, что через некоторое время ситуация здесь начнет улучшаться, - говорит Елена Иванкина, завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС.

Примеры, когда в города возвращался пульс жизни, в Коми есть. Например, в Усинске, городе нефтяников, в начале девяностых люди тоже готовы были поменять квартиру на телевизор и уехать. Но сейчас здесь однушку дешевле, чем за 2,5 миллиона рублей, купить сложно. Может быть, и у Воркуты есть надежда?

Но сохранять местную прописку в ожидании хороших времен люди не хотят. Собственник должен платить квартплату, это 5-7 тысяч рублей в месяц. Даже если люди уезжают за лучшей жизнью в другие регионы, их долг за ничего не стоящую квартиру на малой родине будет расти. Когда сумма достигнет критической величины, местные власти подадут в суд, а потом подключатся и судебные приставы. Поэтому квартиры, если не получается продать, передариваются. Люди не вывозят даже крупную технику и мебель: здесь единственная связь - по железной дороге. Перевозить по ней шкафы и диваны - дорогое удовольствие.

Те, кто не может найти покупателя, могут сдать свои квартиры администрации. Бесплатно. Но люди готовы и на такой вариант. В такие квартиры местные власти переселяют жильцов из расселяемых домов, которые отключают от коммуникаций, это позволяет хоть как-то сэкономить коммунальные ресурсы. В перспективе Воркута полностью избавится от поселков. Кольцо столицы мира постепенно сжимается.