На родине Деда Мороза в Великом Устюге зажгли первую новогоднюю елку

На родине российского Деда Мороза - в городе Великий Устюг - установили и зажгли первую новогоднюю елку. Она сделана по дизайнерскому проекту с изображением больших открыток и советских игрушек, написал на своей странице в соцсети глава администрации муниципалитета Александр Кузьмин.

Он добавил, что елка многофункциональна, со световым программным обеспечением и музыкальным оформлением. Его обещают доставить в город уже сегодня. Главный же сюрприз обещают 18 ноября - в день рождения Деда Мороза.

В Вотчине уже готовятся к зимнему сезону. Все мероприятия должны состояться в обычном формате. Семьи с детьми приглашают посетить Великий Устюг в зимние каникулы. Будет и традиционное, уже пятое путешествие зимнего волшебника. Оно пройдет в необычном формате - в нем соединят новые онлайн и офлайн-форматы.

15 ноября стартуют чартерные рейсы в Великий Устюг из Череповца с удобной стыковкой с рейсами из Москвы и Петербурга. Поэтому возрастает доступность резиденции, а количество туристов планируют увеличить в три раза.