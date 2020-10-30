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30.10.2020 10:33
Рубрика: Общество

В Вологде смертный медальон погибшего красноармейца вручили родным

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В Вологде на закрытии акции "Вахта памяти-2020" родственникам красноармейца Николая Сахарова, погибшего 25 июня 1941 года, передали смертный медальон и другие личные вещи. Всего поисковики по медальонам, подписанным вещам и наградам смогли восстановить имена 92 военнослужащих, считавшихся ранее пропавшими без вести, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

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О судьбе Николая Васильевича Сахарова, 1921 года рождения, уроженца деревни Тырканово Пришекснинского района ничего не было известно, кроме короткой фразы - пропал без вести. Но родные старались найти хоть какие-то сведения о нем.

- Я всю свою жизнь ищу двух родных дедушек и двух двоюродных. Николая Васильевича не искала, потому что не было даже его фотографии. Просматривая новости поисковых групп, случайно обратила внимание на знакомую фамилию и вспомнила, что это наш родственник - двоюродный брат моей бабушки Надежды Андреевны Сахаровой, - рассказала Альбина Владимирова.

Она связалась с поисковиками, которые и сообщили, что в июне 2014 года на территории Польши прошла международная экспедиция "Серебряная Горка", организованная журналом "Военная археология". Там нашли и эксгумировали останки 152 бойцов и командиров Красной Армии, погибших 25 июня 1941 года. У трети солдат обнаружили смертные медальоны. Позднее удалось установить, что трое - из Вологодской области.

На закрытии акции "Вахта памяти" лучшим поисковикам Вологодской области вручили награды.

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