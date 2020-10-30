В ближайшее время в Петербурге на проспекте Маршала Блюхера начнется строительство необычного детского сада. Он полностью спроектирован с применением BIM-технологий, а его экспертиза прошла в цифровом формате.

Соцобъект строит Группа "Эталон". BIM-технологии здесь применяют уже давно, за восемь лет с применением этого подхода введено более двух миллионов квадратных метров недвижимости. В компании отмечают: применение цифровых технологий открывает принципиально новые возможности для строительства и проектирования.

Особенность детского садика в том, что BIM-технологии затрагивали не только проектирование. Была создана комплексная цифровая модель, которая позволяет осуществлять геодезическое сопровождение, а также управлять строительными работами и контролировать ход их выполнения. В частности, когда начнется работа на стройплощадке, можно будет отслеживать, насколько рабочие соблюдают технику безопасности. Все это благодаря и собственным наработкам, которые относятся к ноу-хау компании.

Своим практическим опытом специалисты "Эталона" регулярно делятся с коллегами по цеху, ведь эта компания - один из немногих застройщиков в стране, кто смог перейти на полный цикл применения BIM-технологий: от проектирования до эксплуатации. Неоднократно компания получала звание BIM-лидера России по оценке независимых экспертов из профсообщества.

Интерес к цифровым технологиям в компании объясняют тем, что это позволяет сделать стройку прозрачнее. В частности, еще на этапе проектирования в несколько кликов мышки можно получить подробнейший виртуальный план, еще несколько кликов - и выгружается смета. При строительстве в любой момент можно посмотреть, сколько стройматериалов освоено, какие необходимо срочно закупить, а с чем можно подождать, чтобы не перегружать склады. В конечном счете это позволяет эффективно управлять затратами. Технология определяет допущенные при проектировании ошибки, а некоторые из них и вовсе исключает. Цифровой проект создавать быстрее, чем аналоговый. Также сокращаются риски переделывания проекта при производстве строительных работ. Кроме того, возрастает полезное информационное насыщение создаваемой модели проекта.

Группа "Эталон" - один из немногих застройщиков, перешедших на полный цикл применения BIM

- Модели социальных объектов насыщены инженерными системами, и BIM здесь очень помогает. В модель заносится гораздо больше информации, поэтому, выполняя стадию проекта, мы фактически получаем значительную часть рабочей документации. Трудозатраты поначалу выше, но на последующие действия, к примеру на подготовку сметной документации, уходит гораздо меньше времени", - считает руководитель службы по формированию продукта "ЭталонПроект" (входит в Группу "Эталон") Денис Смирнов.

Цифровая модель может сослужить хорошую службу не только для строительства, но и для последующей эксплуатации здания. Например, в цифровой модели отображаются все инженерные сети, заранее проверяются рабочие зоны, что упрощает обслуживание оборудования и систем.

Цифровая экспертиза для соцобъекта проводилась впервые. Тем не менее работы прошли довольно быстро, ведь в основе этого процесса лежат автоматизированные проверки, когда сверялось все: геометрия объекта, материалы, соответствие требований нормативам. В итоге получился объемный сводный отчет, который был передан профильным ведомствам со всеми выгруженными данными.

В Петербурге построят детский сад, полностью спроектированный с применением BIM-технологий

По словам заместителя директора СПб ГАУ "Центра государственной экспертизы" Николая Колоскова, экспертизе детского сада предшествовала большая и кропотливая работа, в частности были разработаны специальные требования к цифровым моделям.

За ходом проектирования и госэкспертизы садика на проспекте Маршала Блюхера пристально следили в Минстрое России. Как отметил на прошедшей в Петербурге XI Всероссийской конференции "Российский стройкомплекс: повседневная практика и законодательство" министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, создание информационной модели детского сада стало одним из важных предметных шагов по внедрению BIM-технологий в отрасль.

Главным практическим результатом реализации данного пилотного проекта станет появление более совершенного алгоритма применения BIM-технологий, адаптированного под требования государственных органов. В дальнейшем это позволит автоматизировать часть операций, что еще больше ускорит проектирование зданий, в том числе жилых домов, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры.

Специалисты компании создали цифровую модель для еще одного детского сада, который вскоре должен появиться возле одного из новых жилых комплексов компании "Эталон".

В целом переход на цифру для застройщиков становится трендом. В частности, в Петербурге с 2018 года в 23 государственных контрактах на проектирование соцобъектов предусмотрено формирование информационных моделей.

Прямая речь

Геннадий Щербина, Президент Группы "Эталон":

- Конечно, цифровизация, в частности BIM, способствует сопровождению и в ряде случаев замещению реальных планерок и совещаний в штабах строительства и конференц-залах офиса онлайн-площадками. Разрозненная по географии команда в режиме онлайн видит изменения непосредственно в своей программе для разработки проекта, пользуется едиными библиотеками и справочниками при создании узлов и компонентов объекта проектирования. BIM дает возможность вовлечь всех участников строительного процесса в единое информационное поле. Технология становится платформой, способной обеспечить коллективное управление и "бесшовность" процессов проектирования, строительства и эксплуатации. В нашей компании технология прошла тестирование на этапе планирования строительства, к ней приобщаются службы строительного и сметного контроля. К работе с информационными моделями готовятся и эксплуатирующие организации группы.