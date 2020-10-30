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30.10.2020 13:33
Рубрика: Экономика

Разовый проезд в метро и в автобусах Петербурга подорожает на 5 рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 1 января 2021 года будут введены новые тарифы на проезд. Так, за жетон в метрополитене нужно будет отдавать не 55 рублей, как сейчас, а 60 рублей. Разовый проезд на автобусах, в трамваях и троллейбусах также подорожает на 5 рублей и составит 55 рублей, сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
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В комтрансе отмечают, что разовые билеты приобретают не более 10 процентов пассажиров и в основном это туристы.

По статистике профильного комитета Смольного, 44 процента всех пассажиров используют электронную карту "Подорожник". По электронному проездному цена также возрастет, но незначительно. В частности, проезд в метро будет обходиться пассажиру с "Подорожником" в 41 рубль, в наземном транспорте - 36 рублей.

Также городские власти обещают сохранить льготы на оплату проезда для пользователей банковской карты "МИР" и для тех, кто оплачивает проезд с помощью приложение "Единая карта петербуржца".

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