Стройки по госконтрактам в регионах страны будут вестись по новым правилам. В России начала действовать методика, по которой должны составляться сметы по строительству зданий, а также капремонту. Это очередной этап перехода на так называемый ресурсно-индексный метод ценообразования, когда сметы составляются исходя из текущих цен и позволяют определить реальную стоимость всех работ.

Ценообразование для строительства - больная тема. Если при строительстве жилья или бизнес-объектов цены регулирует невидимая рука рынка, то когда ведутся работы по госконтрактам, заказчик должен указать в документации максимальную стоимость работ. Исполнитель может предложить меньшую цену, но построить дороже, чем в госконтракте, он не может никак.

Чтобы определить, в какую сумму обойдется бюджету тот или иной соцобъект, составляется подробная смета, где прописано, сколько стоит каждый вид работ и какова цена материалов. Например, если размещается тендер на строительство детского сада, то в смете прописывается все, от стоимости заливки фундамента до цены на крупномеры (высокие деревья-саженцы), которые будут высажены во дворе дошкольного учреждения.

Учитывая, что цены меняются год от года и в регионах они очень сильно варьируются, то один из ключевых вопросов в государственных стройках - это как посчитать актуальную смету.

Ранее действовавшая система строительный комплекс не устраивала. Дело в том, что цены на разные виды работ или товары там были прописаны еще несколько лет назад, а потом их просто увеличивали на уровень общей инфляции. Но подорожание было неоднородным, цены на импортные комплектующие или стройматериалы выросли сильнее, чем, например, на кирпич, который производят в регионе.

Дефицит кадров в строительной отрасли привел к росту зарплат, но в предыдущей методике закладывалась оплата сотрудников на 30 процентов ниже рынка. А многие работы, которые застройщик-исполнитель должен делать по закону, просто не были прописаны в методиках. Это касалось, например, цен на кадастровые работы или оформление технических паспортов объектов.

По новой методике строительные сметы составляются исходя из текущих цен и позволяют определить реальную стоимость всех работ

По данным Национального объединения строителей России, такой подход со временем привел к тому, что максимальная цена контракта не отображала реальную ситуацию. При размещении тендеров иногда выходило так, что работы в принципе были невыгодны компаниям.

Сейчас принципы ценообразования меняются. По оценкам начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылова, новые правила позволят достоверно учесть фактические затраты строителей. В документе предусмотрены объемные приложения с основными перечнями строительных материалов и видов работ.

Один из главных вопросов, который волнует как строительный рынок, так и граждан, что будет с ценами. В Национальном объединении строителей на конференциях, проводимых организацией, регулярно декларируется: из-за устаревших методик шло занижение цен. Показательный пример - цены на квадратный метр жилья. Если в целом по стране застройщики продают квартиры в многоэтажках из расчета 57 тысяч рублей за квадратный метр, то социальные объекты, например, общежития или социальные дома застройщики должны сдавать из расчета 39 тысяч рублей за "квадрат". За счет чего застройщик может получить такую цену? Вариантов немного: или стройка будет убыточной, или компания постарается уложиться в установленную цену любыми способами, в том числе сэкономив на материалах, благоустройстве, коммуникациях, отделке.

Правда, появление новой методики не обязательно означает рост цен. Когда многие виды работ не были прописаны в методиках, их оплачивали как придется. Иногда компании получали совершенно фантастические суммы за какие-нибудь типовые работы на объекте. Сейчас заказчик не может взять и заплатить миллион за работу, которая, согласно новым нормативам, стоит тысячу рублей.

Это должно сделать рынок строительства прозрачнее, в том числе и снизить коррупционную составляющую.