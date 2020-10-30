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29.10.2020 22:31
Рубрика: Экономика

При поддержке государства

Застройщики готовы помогать в создании социальной инфраструктуры
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)
Ежегодно в Петербурге в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет строиться свыше трех миллионов квадратных метров жилья. При этом изначальный показатель должен был составить 5,5 миллиона "квадратов", но Смольный попросил Минстрой России снизить темпы.
Территорию вокруг дома важно сделать привлекательной - например, высадить деревья. Фото: Сергей Михеев Территорию вокруг дома важно сделать привлекательной - например, высадить деревья. Фото: Сергей Михеев
Территорию вокруг дома важно сделать привлекательной - например, высадить деревья. Фото: Сергей Михеев

- Это было бы катастрофично для рынка, в первую очередь из-за той нагрузки, которая ложилась бы на инженерную и транспортную инфраструктуру, - объяснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, - ее потребовалось бы наращивать в геометрической прогрессии. Нам удалось договориться о показателе в 3,047 миллиона квадратных метров в год, и это та золотая середина, которая устраивает рынок.

Фото: Photoxpress
Проектирование в BIM становится трендом для соцобъектов в Петербурге

Проблема обеспеченности транспортной и социальной инфраструктурой стоит в городе довольно давно. Строительство новых жилых массивов еще несколько лет назад велось практически без учета базовых потребностей будущих жильцов в школах, детских садах, поликлиниках. Решать эту проблему сейчас приходится почти в авральном порядке, закрывая накопившиеся потребности и думая о том, что строится сейчас. И это проблема не только Северной столицы, а всех регионов, где жилье строится активно и в больших объемах. Например, в Ленинградской области, на границе с Петербургом.

На федеральном уровне содействовать созданию комфортной городской среды призваны национальный проект "Жилье и городская среда", а также программа "Стимул". Государство понимает свою ответственность за то, как живут его граждане, и готово поддерживать девелоперов. Тех, которые, в свою очередь, тоже заинтересованы в развитии своего бизнеса, получении прибыли, но и в репутации заботливого и ответственного застройщика. И которые просто в силу своего положения не могут определять градостроительную политику в целом.

В компетенции властей - разработать правила и требовать следования им. Госпрограммы и есть пример таких правил. Например, в рамках "Стимула" в Ленинградской области осуществляется строительство детского сада на 295 мест в Кудрове и школы на 550 мест в Новогорелове. Финансирование объекта осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Только стоимость строительства школы составляет более 550 миллионов рублей.

При строительстве новых районов необходимо соблюдать "баланс здравого смысла"

- Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Новое Горелово" позволит выполнить целевой показатель Минстроя России, поставленный перед регионом для софинансирования детского сада на 280 мест и школы на 640 мест на территории квартала из федерального бюджета, - рассказали в правительстве Ленинградской области. - Недалеко от школы завершено строительство пожарного депо на четыре автомобиля общей площадью тысяча квадратных метров, оно осуществлялось в соответствии с требованиями пожарной безопасности в районе массовой жилой застройки за счет средств инвесторов.

Жилье и объекты социальной инфраструктуры в Новогорелове в рамках программы возводит СК "ЛенРусСтрой". И руководство компании рассматривает это не как дополнительное обременение, а как пример сотрудничества государства и бизнеса.

Фото: Сергей Николаев/РГ
С чем связан ажиотажный спрос на ипотеку в Петербурге

- Транспортная доступность, безбарьерная среда, системы безопасности, освещение, озеленение, социальная инфраструктура - все это особенно важно в спальных районах, где градообразующая функция фактически принадлежит девелоперу, - подчеркивает заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой" Максим Жабин. - Поэтому хотя за базовые вещи отвечает все-таки государство, но в наших силах ему помогать.

При строительстве новых районов необходимо прежде всего соблюдать "баланс здравого смысла", то есть понимать, сколько человек будет жить на застроенной территории, что им потребуется и как затем содержать все необходимое хозяйство. Но если будущим жильцам можно предложить чуть больше необходимого стандартного минимума, это обязательно надо сделать.

- Правильный девелопер сначала создает безопасную и комфортную для людей среду, а после достижения определенного уровня наполнения проекта начинает создавать тренды, - считает Жабин. - То есть анализирует, что человеку нужно для полноценной жизни, и ведет за собой свою потенциальную аудиторию, объясняет ей, как жить еще лучше и осознаннее. Мы можем говорить про пять контуров девелопмента - квартира, дом, двор, район и город, но застройщик может полноценно влиять только на первые три. Зато в его силах оставить значимый след на карте. Жилой комплекс будет долго ассоциироваться с благоустройством, общественными пространствами, окружением - это первое, что видит клиент.

Сейчас петербургский комитет по градостроительству и архитектуре готовит изменения в нормы градостроительного проектирования и Правила землепользования и застройки.

Транспортная доступность, освещение, озеленение - все это особенно важно в спальных районах

- Вводится нормирование озеленения, а понижение коэффициента использования территории дает возможность создания менее плотной застройки и ее чередования с общественными зонами, - сообщили в петербургском ведомстве. - Совокупность этих мер должна привести к улучшению качества градостроительства.

Такие же изменения были сделаны и в Ленобласти, из-за этого была снижена этажность части новостроек - с 17 до 12 этажей. Но и сами застройщики все чаще стали принимать решения, направленные не на максимальное извлечение прибыли, а на создание качественной городской среды. Например, в Новогорелове недавно открылся бульвар, названный в честь десантника Шестой роты Вадима Чугунова, плей-хаб с разнообразными зонами отдыха, в планах - парк в честь 75-летия Победы, а на перспективу - благоустройство набережных реки Дудергофки и Лиговского канала.

Прямая речь

Алексей Булдин, директор по строительству СК "ЛенРусСтрой":

- Программа "Стимул" - это хороший показатель реализации государством своих функций заботы о гражданах. Это механизм, позволяющий привлекать деньги регионального и федерального уровней к возведению объектов социального назначения.

Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу строящихся однушек

Конечно, застройщик принимает в проекте финансовое участие. Прежде всего тем, что выделяет земельный участок под строительство школы или детского сада и за свой счет разрабатывает проектно-сметную документацию. Затем все это безвозмездно передается муниципалитету, который, имея комплект документов, может подавать заявку на финансирование строительства. Примерно 70 процентов всей суммы выделит федеральный центр, еще 30 процентов - это деньги региона и муниципалитета. Однако по факту еще примерно 15 процентов от суммы контракта вложит застройщик - сначала на первом этапе, затем на завершающем.

Что касается национального проекта "Жилье и городская среда" на 2021 - 2023 годы, бюджет которого будет несколько сокращен, кроме направления "Ипотека", то здесь я проблемы не вижу. А вот сохранение финансирования льготной ипотеки в сегодняшних условиях - это поддержка и для граждан, которые могут улучшать свои жилищные условия по самой низкой за исторический период процентной ставке, и для застройщиков. Комфортную среду мы сегодня создаем в своих жилых комплексах по собственной воле и по требованию рынка. Уже нельзя построить жилье в чистом поле, его нужно сформировать и обеспечить целым комплексом необходимых услуг и инфраструктуры.

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