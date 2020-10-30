Житель Выборга залил бетоном жениха своей дочери

В Ленинградской области 63-летнего мужчину обвинили в убийстве жениха своей дочери, сообщает пресс-служба СК по региону.

Еще в августе прошлого года в полицию Выборга обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что ее внук 1992 года рождения перестал выходить на связь.

Следственный комитет вскоре возбудил уголовное дело по статье "убийство". На самом деле, эту статью довольно часто применяют, когда люди пропадают без вести и дело не только в опасениях следователей.

В то, что парень жив, верили многие. Пока следователи выясняли все детали исчезновения молодого человека, в Выборге велась большая поисковая работа. Правда, некоторое время назад следователи выяснили, что парня на самом деле убили.

По версии следствия, отец невесты очень сильно недолюбливал парня. И в августе прошлого года тесть с женихом поссорились. В результате мужчина застрелил жениха. Далее пенсионер перетащил тело в гараж, закопал там, а потом залил бетоном. Обо всем этом отец невесты сам рассказал следователям под давлением улик.

Сейчас пенсионер арестован.