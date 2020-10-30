Аксенов назвал безальтернативной застройку аэродрома в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что альтернативы застройке аэродрома со столетней историей "Заводское" в Симферополе нет. На 188 гектарах будет реализован инвестиционный проект стоимостью 75 миллиардов рублей, который позволит создать более 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24".

Власти решили застроить аэродром, поскольку других свободных земель для комплексного жилищного строительства в Симферопольском районе нет - объяснил Аксенов.

- При этом статуса аэродрома у этого поля нет, и оформить такой статус практически не возможно: тогда надо снести половину зданий на Севастопольской, - считает Аксенов. - У Симферополя сегодня нет перспективы расширения в Симферопольском районе. Сдать и построить то количество жилья, которое мы планируем, невозможно без расширения.

Что касается базирующегося в "Заводском" госпредприятия "Универсал-Авиа", то его существование, по мнению Аксенова, приносит казне республики одни только убытки. И возведение жилого микрорайона на месте аэродрома намного выгоднее для экономики региона.

- Сегодня трудовой коллектив предприятия - 170 человек, - пояснил Аксенов. - Само предприятие из себя представляет четыре вертолета. Два работают в вахтовом режиме на Урале, один, медицинский, стоит в аэропорту "Симферополь" и один разобран - вот и все предприятие. Обслуживают их 34 человека. С 2014 года на поддержку ГУП "Универсал-Авиа" из республиканского бюджета выделили 150 миллионов рублей. Это дало возможность ГУПу стать безубыточным, однако доходов у него тоже нет. Налоговых поступлений от предприятия - 80 миллионов за указанный период.

И все же, чтобы сохранить трудовой коллектив "Универсал-Авиа", застройщик готов за свой счет построить необходимую инфраструктуру на территории старого терминала аэропорта "Симферополь". А чтобы крымчане продолжили занятия парашютным и авиамодельным спортом, для обустройства аэродрома выделяется альтернативная площадка в селе Донском под Симферополем.

В новом микрорайоне планируется построить жилые дома высотой от пяти до семи этажей общей площадью до 1,5 миллиона квадратных метров. Также проектируется около 10 детских садов, три школы на 4,5 тысячи учеников, медцентр с поликлиникой на 200 посещений в смену и госпиталь на 500 коек. Появятся и большой спортивный комплекс с бассейном и торговый комплекс. "Естественно, все это гораздо выгоднее для республики, чем одно убыточное предприятие. Сравните баланс, о чем мы говорим!" - резюмировал Сергей Аксенов.

Противники проекта застройки аэродрома считают, что его необходимо сохранить как резервный стратегический объект для столицы полуострова. Он может быть площадкой не только для базирования санитарной авиации и бортов пожаротушения, но и для развития малой авиации в Южном федеральном округе. При этом примеров того, как аэропорты успешно функционируют в плотной городской застройке - в мире множество. Также экологи считают, что застройка аэродрома нарушит естественную природную аэродинамическую трубу между грядами крымских гор, которая позволяет выносить загазованный воздух из Симферополя.